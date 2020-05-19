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Алексей Макаров

Алексей Макаров
Алексей Макаров
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Дата рождения
15 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Омск, СССР (Россия)
Рост
190 см
Биография Алексея Макарова

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в городе Омск. Является сыном звездных родителей – актрисы Любови Полищук и актера Валерия Макарова.

В свои 20 лет отец Леши служил в местном театре, а мама отправилась покорять столицу. До четырех лет мальчика воспитывали родители Любови Полищук. Вскоре отец Алексея не смог смириться с успехами жены и подал на развод. У него появилась новая семья, а участие в жизни сына от первого брака сократилось до редкой отправки денег. В 20 лет Леша попытался найти отца, но выяснил, что его нет в живых. Любовь тем временем стала артисткой мюзик-холла в Москве и забрала к себе сына.

Еще в школе Леша решил пойти по стопам звездной мамы, однако, не желая ассоциироваться с ее успехом, во время получения паспорта записал себя по фамилии отца, чем немало огорчил родительницу. Кроме того, Любовь Полищук противилась выбору актерской судьбы сына, но упрямый юноша поступил в ГИТИС.

В 1990-х Алексей попал в театр Моссовета. За восемь лет он получил лишь одну крупную роль – царя Ирода в спектакле «Иисус Христос – суперзвезда». Дебютом Макарова в кино стали несколько эпизодических ролей в известных в те годы сериалах. Затем он великолепно исполнил роль Бориса Чуханова в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», после чего на него посыпались предложения от режиссеров.

Единственной официальной супругой Алексея Макарова была Ольга Силаенкова. До нее актер встречался с журналисткой Марией Сперанской, которая была старше Алексея на девять лет. Их роман длился около трех лет, после он встретил Анастасию Макееву, которая была рядом с ним в момент смерти матери. После скандальных расставаний Алексей предпочитает больше не распространяться о своей личной жизни.

Интересные факты о Алексее Макарове
  • В свидетельстве о рождении Макарова вместо 15 февраля почему-то записали 15 апреля, хотя его звездная мама отлично запомнила, что Омск был весь в снегу, когда она ехала в родильный дом;
  • Первым жилищем Алексея и Любови Полищук в Москве была коммунальная квартира, где не было даже кровати. Они спали на полу, а две добрые соседки помогали им с уборкой и подкармливали отпрыска актрисы сладостями;
  • С 1 по 6 класс Леша учился в школе-интернате, где, по словам актера, многие педагоги били детей и всячески издевались над ними. Из хорошего оттуда он называет только постановку про Архимеда, в которой он исполнил роль невежи-короля;
  • В детстве Леша часто гастролировал с матерью и знал от зубов все спектакли с ее участием. Порой он даже подсказывал из зала реплики актерам, которые забыли текст;
  • За год до поступления в ГИТИС юноша служил ночным пожарным и продавал билеты на спектакли учебного театра.
Фильмография Алексея Макарова
Гроза
Гроза
мелодрама, драма 2019, Россия
4.0
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Московские тайны. Семь сестер
Московские тайны. Семь сестер
детектив 2018, Россия
2.0
Короткие волны
Короткие волны
драма, комедия 2017, Россия
3.0
День выборов 2
День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.0
Время собирать
Время собирать
мелодрама 2014, Россия
0.0
Три мушкетера
Три мушкетера
исторический, приключения 2013, Россия
3.0
Пока еще жива
Пока еще жива
драма, криминал 2013, Россия
0.0
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19 мая 2020 14:44
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