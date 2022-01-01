Продукты 24, 2022

Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы — крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать.

Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.