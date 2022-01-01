Продукты 24, 2022

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2022 / Россия / Словения / Турция
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О фильме

Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких магазинов много в спальных районах Москвы — крошечные помещения, спрятанные в подвалах бетонных многоэтажек. Большинство работающих там людей — мигранты. Как многие из них, Мухаббат находится в рабстве. У нее нет денег и документов, ей некуда бежать. 

Преодолевая отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, что у нее есть, ей предстоит пройти долгий путь, полный боли, компромиссов и потерь.

Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Михаил Бородин
В ролях
Зухара Сансызбай
Людмила Васильева
Толибжон Сулейманов
Наргис Абдуллаева
Николай Мулаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Продукты 24 1 постер
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