Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Надежда Калеганова
Nadezhda Kaleganova
Киноафиша
Персоны
Надежда Калеганова
Надежда Калеганова
Nadezhda Kaleganova
Дата рождения
1 января 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
Развернуть
Биография Надежда Калеганова
Родилась в 1994 году.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
Одна
(2022)
6.2
С нуля
(2022)
4.9
Цой
(2020)
Фильмография Надежда Калеганова
6.2
С нуля
драма
2022, Россия
7
Одна
Odna
приключения, катастрофа
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
4
Вместе веселее
Vmeste veselee
комедия, мелодрама
2022, Россия
Смотреть трейлер
4.9
Цой
Tsoy
драма
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Другие проекты Надежда Калеганова
16+
XX век. Бал
Билеты
16+
Бег
Информация
Новости о Надежда Калеганова
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
Сериал «С нуля»: сюжет и актерский состав
Молодожены попадают в авиакатастрофу в тизере российского триллера «Одна»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить