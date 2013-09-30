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Постер к сериалу Разведчицы
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Разведчицы
Разведчицы (2013 - 2013) Разведчицы 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 9 часов 48 минут
О чем сериал

За несколько месяцев до начала войны опытному майору Воротынникову поручают создать и возглавить отряд военных разведчиц. В это же время при трагических обстоятельствах знакомятся две совершенно непохожие друг на друга девушки — Зоя Величко и Арина Прозоровская. Обе только что получили обвинения, с которыми им предстоят годы тюрьмы: Арина должна сесть за измену Родине, а Зоя — за убийство, которого не совершала. Изучив биографию девушек, Воротынников предлагает им вступить в школу разведчиц и таким образом исправить ошибки прошлого.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков Константин Воротынников, начальник разведшколы
Светлана Иванова
Светлана Иванова Арина Прозоровская
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Светлана Устинова
Светлана Устинова Зоя Величко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Разведчицы - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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