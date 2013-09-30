За несколько месяцев до начала войны опытному майору Воротынникову поручают создать и возглавить отряд военных разведчиц. В это же время при трагических обстоятельствах знакомятся две совершенно непохожие друг на друга девушки — Зоя Величко и Арина Прозоровская. Обе только что получили обвинения, с которыми им предстоят годы тюрьмы: Арина должна сесть за измену Родине, а Зоя — за убийство, которого не совершала. Изучив биографию девушек, Воротынников предлагает им вступить в школу разведчиц и таким образом исправить ошибки прошлого.