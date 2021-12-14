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Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
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Дмитрий Суворов
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Дата рождения
1 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дмитрия Суворовв
Режиссер, сценарист. Родился в 1989 году. Удомля, Тверская область, Россия.
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Фильмография Дмитрия Суворовв
Одна
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.0
Дивный мир
фантастика
2020, Россия
0.0
Первые
драма, приключения, исторический
2018, Россия
5.0
Все или ничего
боевик, комедия
2018, Россия
5.0
Всё или ничего
комедия, боевик
2018, Россия
5.0
Одноклассницы #Новый поворот
комедия, мелодрама
2017, Россия
4.0
Одноклассницы
комедия
2016, Россия
3.0
Суперплохие
комедия
2016, Россия
5.0
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