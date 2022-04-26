Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Елизавета Янковская
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Биография Елизаветы Янковской
Родилась 1 мая 1994 года. Москва, Россия.
Развернуть
Фильмография Елизаветы Янковской
Ника
драма, биография
2022, Россия
8.0
Подельники
драма, триллер
2022, Россия
8.0
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Поэтесса конфликтует с матерью и пытается обрести себя в трейлере байопика «Ника»
Фильм расскажет о мятежных переживаниях взрослой Ники Турбиной незадолго до ее смерти.
Написать
26 апреля 2022 14:11
Вышел трейлер триллера «Подельники» во главе с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко
«Закон здесь – тайга».
Написать
24 марта 2022 16:01
Все новости
Статьи о персоне
Подавшаяся в актрисы внучка Янковского раскрыла проклятие знаменитой фамилии
Артистка раскрыла правду о своей жизни.
Написать
16 июня 2022 14:40
Внучка Янковского пострадала из-за знаменитого дедушки: «Били»
Актриса посетовала, что о чувствах звездных детей никто не думает.
Написать
11 апреля 2022 13:42
Внучка Янковского приняла золото от американцев: «Наполненная гневом»
Актриса заслужила одобрение иностранного сообщества.
Написать
18 марта 2022 19:01
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»