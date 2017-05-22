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Александр Митта
Александр Митта
Alexander Mitta
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Александр Митта
Alexander Mitta
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Дата рождения
28 марта 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Александр Митта
Режиссер. Родился 28 марта 1933 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Митта
Шагал - Малевич
исторический, биография
2013, Россия
6.0
Затерянный в Сибири
драма, мелодрама
1991, СССР / Великобритания
6.0
Сказка странствий
приключения, фэнтези
1983, Чехословакия / СССР / Румыния
8.0
Экипаж
боевик, драма
1980, СССР
7.0
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
мелодрама, мюзикл
1976, СССР
7.0
Точка, точка, запятая
семейный
1972, СССР
0.0
Гори, гори, моя звезда
комедия, драма, мелодрама
1970, СССР
7.0
Июльский дождь
драма
1966, СССР
6.0
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