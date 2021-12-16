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Николай Лебедев
Николай Лебедев
Nikolay Lebedev
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Николай Лебедев
Nikolay Lebedev
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Дата рождения
16 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Николай Лебедев
Режиссер. Родился 16 ноября 1966 года. Кишинёв, Молдавия, СССР (Молдавия).
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Фильмография Николай Лебедев
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Мастер и Маргарита
мистика
2020, Россия
0.0
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.0
Легенда №17
биография, спорт
2012, Россия
8.0
Фонограмма страсти
триллер
2009, Россия
7.0
Волкодав из рода Серых Псов
боевик, фэнтези, приключения
2006, Россия
5.0
Волкодав
фантастика, приключения, сказка
2006, Россия
6.0
Изгнанник
триллер, драма, мистика
2004, Россия / Германия / США
3.0
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Сергей Безруков обвиняет нацистов в преступлениях в первом трейлере военной драмы «Нюрнберг»
«Мы делаем масштабную, многомерную киноленту о событиях, которые изменили человеческую историю», — говорит режиссер.
Написать
16 декабря 2021 11:10
Сергей Безруков получил роль в фильме Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе
Производство масштабного проекта проходит в нескольких странах.
Написать
17 июня 2021 15:38
Режиссер «Серебряных коньков» готовит фильм о Воланде по мотивам романа «Мастер и Маргарита»
Ранее проектом занимался Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17»).
Написать
21 апреля 2021 12:27
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