Трудный ребенок, 1990

Бен Хили и его жена Фло, стремящаяся пробиться в высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное и забавное семилетнее существо. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар. Хотя и очень смешной. Но может быть, Джуниор — на самом деле ангелочек, пытающийся таким способом привлечь к себе внимание? Ищите ответ в этой развеселой картине, сатирически изображающей современную семейную жизнь.