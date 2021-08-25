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Трудный ребенок Трудный ребенок
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Problem Child

Трудный ребенок, 1990

1990 / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная комедия о трудностях настоящего родительства. В центре сюжета окажутся бездетные супруги Бен и Фло Хили, решившие усыновить ребенка из приюта. В то время как Бен мечтает о радостях отцовства, Фло рассчитывает с помощью ребенка получить своеобразный пропуск на светские мероприятия. По наущению агента выбор четы падает на семилетнего Джуниора, однако новоиспеченные родители даже не подозревают, через какие испытания им придется пройти.

  • Спустя девять лет после выхода картины на экраны Джон Риттер и Эми Ясбек, сыгравшие супругов Хили, поженились в реальной жизни.
  • В рекламных кампаниях для продвижения фильма использовались вымышленные цитаты известных литературных и кинозлодеев - Капитана Крюка, Франкенштейна, Фредди Крюгера, Дарта Вейдера, Барта Симпсона и других.
  • В роли Джуниора создатели изначально хотели видеть Маколея Калкина.
  • Постер к фильму, на котором была изображена кошка в барабане сушилки, вызвал горячие протесты активистов, выступающих за защиту прав животных.
  • Джек Уорден согласился на роль Большого Бена после того, как режиссер фильма Деннис Дуган предложил ему 50% своего дохода от будущей прибыли ленты. Уорден был растроган этим жестом, поэтому принял участие в съемках, отказавшись от предложенного Дуганом процента.

Бен Хили и его жена Фло, стремящаяся пробиться в высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное и забавное семилетнее существо. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар. Хотя и очень смешной. Но может быть, Джуниор — на самом деле ангелочек, пытающийся таким способом привлечь к себе внимание? Ищите ответ в этой развеселой картине, сатирически изображающей современную семейную жизнь.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1990
Премьера в мире 27 июля 1990
Возраст 6+
Режиссер
Деннис Дуган
Деннис Дуган
В ролях
Джон Риттер
Джек Уорден
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Гилберт Готтфрид
Гилберт Готтфрид
Эми Ясбек
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не только Маколей Калкин: 5 детей-актёров, которые не смогли продолжить успешную карьеру Эти талантливые люди стали известными в юном возрасте, а потом надолго или даже навсегда исчезли с экранов.
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25 августа 2021 19:30
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