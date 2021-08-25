Трудный ребенок, 1990

Семейная комедия о трудностях настоящего родительства. В центре сюжета окажутся бездетные супруги Бен и Фло Хили, решившие усыновить ребенка из приюта. В то время как Бен мечтает о радостях отцовства, Фло рассчитывает с помощью ребенка получить своеобразный пропуск на светские мероприятия. По наущению агента выбор четы падает на семилетнего Джуниора, однако новоиспеченные родители даже не подозревают, через какие испытания им придется пройти.
Бен Хили и его жена Фло, стремящаяся пробиться в высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное и забавное семилетнее существо. Однако вскоре они убеждаются, что их приемный сын — маленькое чудовище, которое ухитряется превратить отдых в кемпинге, праздник по случаю дня рождения и даже бейсбольный матч в подлинный кошмар. Хотя и очень смешной. Но может быть, Джуниор — на самом деле ангелочек, пытающийся таким способом привлечь к себе внимание? Ищите ответ в этой развеселой картине, сатирически изображающей современную семейную жизнь.