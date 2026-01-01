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Майкл Оливер
Michael Oliver
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Майкл Оливер
Майкл Оливер
Michael Oliver
Дата рождения
10 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Майкла Оливера
Родился 10 октября 1981 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
5.5
Трудный ребенок
(1990)
5.4
Трудный ребенок 2
(1991)
Фильмография Майкла Оливера
5.4
Трудный ребенок 2
Problem Child 2
комедия, семейный
1991, США
5.5
Трудный ребенок
Problem Child
комедия, семейный
1990, США
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