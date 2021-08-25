Майкл Оливер

Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х

Если в девяностых вы тоже до дыр засматривали видеокассеты с «Один дома», «Трудным ребенком» и «Джуманджи», то наверняка узнаете героев этой статьи – бывших детей-звезд, которые после первого успеха, к сожалению, в большинстве своем исчезли из Голливуда.