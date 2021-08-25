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Майкл Оливер
Майкл Оливер
Michael Oliver
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Майкл Оливер
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Дата рождения
10 октября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Майкла Оливера
Родился 10 октября 1981 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Майкла Оливера
Трудный ребенок 2
комедия, семейный
1991, США
5.0
Трудный ребенок
комедия, семейный
1990, США
5.0
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Не только Маколей Калкин: 5 детей-актёров, которые не смогли продолжить успешную карьеру
Эти талантливые люди стали известными в юном возрасте, а потом надолго или даже навсегда исчезли с экранов.
Написать
25 августа 2021 19:30
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Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
Если в девяностых вы тоже до дыр засматривали видеокассеты с «Один дома», «Трудным ребенком» и «Джуманджи», то наверняка узнаете героев этой статьи – бывших детей-звезд, которые после первого успеха, к сожалению, в большинстве своем исчезли из Голливуда.
Написать
26 сентября 2018 00:04
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