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Линдси Лохан
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
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Линдси Лохан
Lindsay Lohan
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Дата рождения
2 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Линдси Лохан
Родилась 2 июля 1986 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Линдси Лохан
Falling for Christmas
комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Среди теней
ужасы, триллер, криминал
2019, США
2.0
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы
2013, США
6.0
Непристойная комедия
комедия
2013, США
2.0
Каньоны
триллер
2013, США
3.0
Все о Мэрилин
документальный
2012, США
7.0
Лиз и Дик
2012, США
6.0
Мачете
боевик, криминал, триллер
2010, США
7.0
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10 июля 2022 17:31
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2 марта 2022 14:23
Линдси Лохан возвращается в кино: появился первый кадр из ромкома Netflix «Рождество в Стране чудес»
Вместе со звездой «Дрянных девчонок» в фильме снимается актер из сериала «Хор».
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15 ноября 2021 15:43
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