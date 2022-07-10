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Линдси Лохан

Lindsay Lohan
Линдси Лохан
Линдси Лохан Lindsay Lohan
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Дата рождения
2 июля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Линдси Лохан

Родилась 2 июля 1986 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Фильмография Линдси Лохан
Falling for Christmas
комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Среди теней
Среди теней
ужасы, триллер, криминал 2019, США
2.0
Очень страшное кино 5
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы 2013, США
6.0
Непристойная комедия
Непристойная комедия
комедия 2013, США
2.0
Каньоны
Каньоны
триллер 2013, США
3.0
Все о Мэрилин
Все о Мэрилин
документальный 2012, США
7.0
Лиз и Дик
Лиз и Дик
2012, США
6.0
Мачете
Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.0
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Эти 7 актёров были богатыми, но скатились в нищету: гляньте, что с ними стало Пока одни актеры вкладываются в дорогие акции и успешно продвигают собственный бизнес, другие проматывают все деньги на развлечения и предметы роскоши. 
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10 июля 2022 17:31
Линдси Лохан сыграет еще в двух фильмах Netflix Первый совместный проект стримера и звезды выйдет в конце текущего года.
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2 марта 2022 14:23
Линдси Лохан возвращается в кино: появился первый кадр из ромкома Netflix «Рождество в Стране чудес» Вместе со звездой «Дрянных девчонок» в фильме снимается актер из сериала «Хор».
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15 ноября 2021 15:43
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3 октября 2018 00:00
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