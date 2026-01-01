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Линдси Лохан
Lindsay Lohan
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Линдси Лохан
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Дата рождения
2 июля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бронкс, США
Цвет глаз
сине-зелёный
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Линдси Лохан
Родилась 2 июля 1986 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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семейный, комедия, фэнтези
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комедия
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Незабываемое Рождество
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Среди теней
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ужасы, триллер, криминал
2019, США
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Очень страшное кино 5
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Непристойная комедия
InAPPropriate Comedy
комедия
2013, США
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