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Дети-шпионы Дети-шпионы
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Дети-шпионы, 2002

2002 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Лекси Голд обожает одеваться в одежду марок известных мировых дизайнеров и шпионить за окружающими! Все 16 лет своей жизни она провела в престижном квартале Манхэттена среди элиты общества. Свою страсть к подглядыванию и подслушиванию она смогла реализовать, став редактором колонки сплетен в школьной газете.

Однажды Лекси размещает в газете снимок, на котором запечатлены школьные учителя. И с этого момента начинает твориться необъяснимое: кое-кто из учителей пропадает без вести. Лекси решает быстренько переквалифицироваться из журналиста в суперагента и заручается помощью Джека, мальчика из небогатой семьи. Миссия детей-шпионов: найти улики, раскрыть тайну и вернуть школьного учителя.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 28 июня 2002
Возраст 12+
Режиссер
Мэгги Гринволд
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Баг Холл
Иэн Гомес
Иэн Гомес
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дети-шпионы 2 постера
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Дети-шпионы
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