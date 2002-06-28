Дети-шпионы, 2002

Лекси Голд обожает одеваться в одежду марок известных мировых дизайнеров и шпионить за окружающими! Все 16 лет своей жизни она провела в престижном квартале Манхэттена среди элиты общества. Свою страсть к подглядыванию и подслушиванию она смогла реализовать, став редактором колонки сплетен в школьной газете.

Однажды Лекси размещает в газете снимок, на котором запечатлены школьные учителя. И с этого момента начинает твориться необъяснимое: кое-кто из учителей пропадает без вести. Лекси решает быстренько переквалифицироваться из журналиста в суперагента и заручается помощью Джека, мальчика из небогатой семьи. Миссия детей-шпионов: найти улики, раскрыть тайну и вернуть школьного учителя.