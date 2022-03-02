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Falling for Christmas
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Falling for Christmas

Falling for Christmas, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Год выпуска 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джанин Дамиан
В ролях
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Корд Оверстрит
George Young
Jack Wagner
Все актеры и съемочная группа
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Линдси Лохан сыграет еще в двух фильмах Netflix Первый совместный проект стримера и звезды выйдет в конце текущего года.
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2 марта 2022 14:23
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