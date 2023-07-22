Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Громкие скандалы, обвинения в недостойном поведении, отсутствие интересных проектов или просто желание взять тайм-аут — любимые звезды могут исчезать с больших экранов по разным причинам. Разберем, кто из кумиров возвращается в кино в ближайшее время.
Джонни Депп — «Жанна Дюбарри»
Громкий бракоразводный процесс с Эмбер Херд стоил Деппу немалых денег, нервов и проектов. После того как актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда, и в третьей части франшизы «Фантастические твари» его заменил Мадс Миккельсен. В конце 2020-х с актером вышло всего несколько проектов: итало-американская драма «В ожидании варваров» и биографический фильм о знаменитом фотографе-документалисте Юджине Смите «Великий», где Джонни Депп, помимо исполнителя главной роли, выступил и продюсером.
20 июля на большие экраны выходит историческая драма «Жанна Дюбарри», рассказывающая о девушке из низших слоев общества, которая благодаря своей красоте и хитрости стала фавориткой короля Людовика XV — его роль исполнил Джонни Депп.
Майвенн Ле Беско — «Жанна Дюбарри»
«Жанна Дюбарри» стала громким возвращением на экраны не только для Джонни Деппа, но и для исполнительницы главной роли Майвенн Ле Беско, которая также является режиссером фильма. Всемирную известность актриса получила благодаря сотрудничеству с Люком Бессоном, сначала сыграв эпизодическую роль в «Леоне», а затем появившись в «Пятом элементе» в роли инопланетной певицы Дивы Плавалагуны. В нулевые актрисы продолжала сниматься, но громких ролей в ее карьере не было, зато режиссерская деятельность пошла в гору. Ее криминальная драма «Полисс» и мелодрама с Венсаном Касселем «Мой король» были отмечены призами в Каннах. Кажется, в «Жанне Дюбарри» наконец идеально совпали режиссерские и актерские амбиции Майвенн.
Кристофер Уокен — «Дюна-2»
За более чем полувековую карьеру в кино Кристофер Уокен снялся в нескольких десятках проектах. По его собственному признанию, актер редко отказывается от предлагаемых сценариев и любит пробовать себя в разных жанрах и амплуа. Среди самых известных его работ — «Охотник на оленей», «Мертвая зона», «Сонная лощина», «Поймай меня, если сможешь», «Семь психопатов». Однако последние несколько лет актер появлялся на экранах либо в сериалах, либо в малоизвестных комедиях. Уокен возвращается на большие экраны в одном из самых ожидаемых (и дорогих!) фильмов года — сиквеле «Дюны» Дени Вильнева. Его герой — падишах-император Шаддам IV, который строит козни против Атрейдесов, чувствуя угрозу своей власти.
Кевин Спейси — «Шпион на всю голову»
После того как в 2017 году в адрес Кевина Спейси были выдвинуты обвинения о сексуальных домогательствах, актера уволили из сериала «Карточный домик» (который вскоре закрыли), съемки биографического фильма о писателе Горе Видале, роль которого должен был исполнить Спейси, прекращены, а все сцены с его участием в криминальном триллере «Все деньги мира» пересняты с Кристофером Пламмером.
Разбирательства по отдельным случаям до сих пор продолжаются. Однако в октябре этого года на экраны выходит комедийный триллер «Шпион на всю голову», в котором Спейси сыграл роль таинственного мужчины, разнюхивающего секреты респектабельного агента по недвижимости провинциального городка.
Хайден Кристенсен — «Асока»
Роль Энакина Скайуокера в приквеле «Звездных войн» стала для Хайдена Кристенсена как настоящим подарком, так и проклятием. Актер получил мировую славу и любовь фанатов по всему миру, однако критики остались не в восторге от его игры, и в дальнейшем карьера Кристенсена пошла на спад. Ему удавалось получать лишь малозаметные роли в низкобюджетных проектах.
В 2022 году Кристенсен вернулся к роли Скайуокера в сериале «Оби-Ван Кеноби». Также стало известно, что актер появится и в сериале «Асока», главная героиня которого — ученица Энакина Асока Тано. Скорее всего, его персонаж будет появляться во флешбэках, так как основное действие разворачивается уже после смерти Скайуокера. Помимо этого, объявлено еще несколько проектов с Кристенсеном в главной роли: историческая драма «Марко Поло» и боевик «Бесплатные деньги».
Меган Фокс — «Неудержимые-4»
Звезда сексапильной красотки Меган Фокс взошла после главной роли в научно-фантастической франшизе Майкла Бэя «Трансформеры». Однако из-за конфликта с режиссером актрису уволили с проекта (по ее словам, она сама решила отказаться от съемок), и после роли в комедийном хорроре «Тело Дженнифер» Фокс на протяжении долгого времени появлялась в основном в малобюджетных триллерах и комедиях.
21 сентября на большие экраны выходит боевик Скотта Во «Неудержимые-4», где актриса сыграла роль секретного агента, у которого завязывается роман с лидером отряда Ли Кристмасом в исполнении Джейсона Стэйтема.
Орландо Блум — «Гран Туризмо»
Разбивший сердца сотен тысяч зрительниц по всему миру, Орландо Блум регулярно возвращается к прославившим его ролям — эльфа Леголаса и авантюриста Уилла Тернера — в спин-оффах и сиквелах проектов. Также в 2019 году Блум сыграл роль мрачного детектива в фэнтези-сериале «Карнивал Роу». Однако новых ролей в полнометражном высокобюджетном кино у актера последние годы не было.
В августе он появится в спортивном фильме «Гран туризмо», снятом по мотивам одноименной игры и рассказывающем историю подростка, который стал профессиональным гонщиком, вдохновившись игрой. Он сыграет роль директора по маркетингу Дэнни Мура, прототипом которого послужил директор GT Academy Даррен Кокс.
Эллен Берстин — «Экзорцист»
Эллен Берстин получила широкую популярность благодаря главной роли в культовом фильме ужасов «Изгоняющий дьявола», где она сыграла роль женщины, чья дочь одержима демонами. А всего через год актриса получила «Оскар» за роль в трагикомедии Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Плодотворным было и сотрудничество актрисы с Дарреном Аронофски — она сыграла в его фильмах «Реквием по мечте» и «Фонтан». В 2010-е Берстин появилась в таких нашумевших проектах, как «Интерстеллар» и «Век Адалин», однако последние несколько лет громких ролей в ее фильмографии не было.
13 октября на экраны выходит сиквел «Изгоняющего дьявола» «Экзорцист», в котором Берстин вернется к прославившей ее роли Крис Макнилл.