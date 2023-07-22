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Киноафиша Новости Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года

22 июля 2023 21:14
Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года

Громкие скандалы, обвинения в недостойном поведении, отсутствие интересных проектов или просто желание взять тайм-аут — любимые звезды могут исчезать с больших экранов по разным причинам. Разберем, кто из кумиров возвращается в кино в ближайшее время.

Джонни Депп — «Жанна Дюбарри»

Громкий бракоразводный процесс с Эмбер Херд стоил Деппу немалых денег, нервов и проектов. После того как актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда, и в третьей части франшизы «Фантастические твари» его заменил Мадс Миккельсен. В конце 2020-х с актером вышло всего несколько проектов: итало-американская драма «В ожидании варваров» и биографический фильм о знаменитом фотографе-документалисте Юджине Смите «Великий», где Джонни Депп, помимо исполнителя главной роли, выступил и продюсером.

20 июля на большие экраны выходит историческая драма «Жанна Дюбарри», рассказывающая о девушке из низших слоев общества, которая благодаря своей красоте и хитрости стала фавориткой короля Людовика XV — его роль исполнил Джонни Депп.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Жанна Дюбарри

Майвенн Ле Беско — «Жанна Дюбарри»

«Жанна Дюбарри» стала громким возвращением на экраны не только для Джонни Деппа, но и для исполнительницы главной роли Майвенн Ле Беско, которая также является режиссером фильма. Всемирную известность актриса получила благодаря сотрудничеству с Люком Бессоном, сначала сыграв эпизодическую роль в «Леоне», а затем появившись в «Пятом элементе» в роли инопланетной певицы Дивы Плавалагуны. В нулевые актрисы продолжала сниматься, но громких ролей в ее карьере не было, зато режиссерская деятельность пошла в гору. Ее криминальная драма «Полисс» и мелодрама с Венсаном Касселем «Мой король» были отмечены призами в Каннах. Кажется, в «Жанне Дюбарри» наконец идеально совпали режиссерские и актерские амбиции Майвенн.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Жанна Дюбарри

Кристофер Уокен — «Дюна-2»

За более чем полувековую карьеру в кино Кристофер Уокен снялся в нескольких десятках проектах. По его собственному признанию, актер редко отказывается от предлагаемых сценариев и любит пробовать себя в разных жанрах и амплуа. Среди самых известных его работ — «Охотник на оленей», «Мертвая зона», «Сонная лощина», «Поймай меня, если сможешь», «Семь психопатов». Однако последние несколько лет актер появлялся на экранах либо в сериалах, либо в малоизвестных комедиях. Уокен возвращается на большие экраны в одном из самых ожидаемых (и дорогих!) фильмов года — сиквеле «Дюны» Дени Вильнева. Его герой — падишах-император Шаддам IV, который строит козни против Атрейдесов, чувствуя угрозу своей власти.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Дюна-2

Кевин Спейси — «Шпион на всю голову»

После того как в 2017 году в адрес Кевина Спейси были выдвинуты обвинения о сексуальных домогательствах, актера уволили из сериала «Карточный домик» (который вскоре закрыли), съемки биографического фильма о писателе Горе Видале, роль которого должен был исполнить Спейси, прекращены, а все сцены с его участием в криминальном триллере «Все деньги мира» пересняты с Кристофером Пламмером.

Разбирательства по отдельным случаям до сих пор продолжаются. Однако в октябре этого года на экраны выходит комедийный триллер «Шпион на всю голову», в котором Спейси сыграл роль таинственного мужчины, разнюхивающего секреты респектабельного агента по недвижимости провинциального городка.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Шпион на всю голову

Хайден Кристенсен — «Асока»

Роль Энакина Скайуокера в приквеле «Звездных войн» стала для Хайдена Кристенсена как настоящим подарком, так и проклятием. Актер получил мировую славу и любовь фанатов по всему миру, однако критики остались не в восторге от его игры, и в дальнейшем карьера Кристенсена пошла на спад. Ему удавалось получать лишь малозаметные роли в низкобюджетных проектах.

В 2022 году Кристенсен вернулся к роли Скайуокера в сериале «Оби-Ван Кеноби». Также стало известно, что актер появится и в сериале «Асока», главная героиня которого — ученица Энакина Асока Тано. Скорее всего, его персонаж будет появляться во флешбэках, так как основное действие разворачивается уже после смерти Скайуокера. Помимо этого, объявлено еще несколько проектов с Кристенсеном в главной роли: историческая драма «Марко Поло» и боевик «Бесплатные деньги».

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Оби-Ван Кеноби

Меган Фокс — «Неудержимые-4»

Звезда сексапильной красотки Меган Фокс взошла после главной роли в научно-фантастической франшизе Майкла Бэя «Трансформеры». Однако из-за конфликта с режиссером актрису уволили с проекта (по ее словам, она сама решила отказаться от съемок), и после роли в комедийном хорроре «Тело Дженнифер» Фокс на протяжении долгого времени появлялась в основном в малобюджетных триллерах и комедиях.

21 сентября на большие экраны выходит боевик Скотта Во «Неудержимые-4», где актриса сыграла роль секретного агента, у которого завязывается роман с лидером отряда Ли Кристмасом в исполнении Джейсона Стэйтема.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Неудержимые-4

Орландо Блум — «Гран Туризмо»

Разбивший сердца сотен тысяч зрительниц по всему миру, Орландо Блум регулярно возвращается к прославившим его ролям — эльфа Леголаса и авантюриста Уилла Тернера — в спин-оффах и сиквелах проектов. Также в 2019 году Блум сыграл роль мрачного детектива в фэнтези-сериале «Карнивал Роу». Однако новых ролей в полнометражном высокобюджетном кино у актера последние годы не было.

В августе он появится в спортивном фильме «Гран туризмо», снятом по мотивам одноименной игры и рассказывающем историю подростка, который стал профессиональным гонщиком, вдохновившись игрой. Он сыграет роль директора по маркетингу Дэнни Мура, прототипом которого послужил директор GT Academy Даррен Кокс.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Гран Туризмо

Эллен Берстин — «Экзорцист»

Эллен Берстин получила широкую популярность благодаря главной роли в культовом фильме ужасов «Изгоняющий дьявола», где она сыграла роль женщины, чья дочь одержима демонами. А всего через год актриса получила «Оскар» за роль в трагикомедии Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Плодотворным было и сотрудничество актрисы с Дарреном Аронофски — она сыграла в его фильмах «Реквием по мечте» и «Фонтан». В 2010-е Берстин появилась в таких нашумевших проектах, как «Интерстеллар» и «Век Адалин», однако последние несколько лет громких ролей в ее фильмографии не было.

13 октября на экраны выходит сиквел «Изгоняющего дьявола» «Экзорцист», в котором Берстин вернется к прославившей ее роли Крис Макнилл.

Джонни Депп, Меган Фокс, Кевин Спейси: 8 громких камбэков года
Экзорцист

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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