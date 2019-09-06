В ожидании варваров, 2020

В истории о жестокости и безнравственности империализма звездное трио Райлэнс–Депп–Паттинсон покажет, как опьяненные властью высшие военные чины свято верят в законность любой пытки во благо государства и теряют человеческое лицо в процессе службы.
Роман «В ожидании варваров» Нобелевского лауреата Джона Кутзее в свое время произвел фурор в литературном мире, а теперь получает экранное воплощение. Киноадаптацией Кутзее занимался самостоятельно, а потому авторское благословение ей было гарантировано с самого начала. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а потом «В ожидании варваров» и его создатели поехали по миру: Лондон, Довиль, Сан-Себастьян.
Безымянный город-крепость, стоящий посреди пустыни, живет себе тихо-мирно под управлением кроткого старика магистрата (Марк Райлэнс), пока туда по приказу Империи не приезжает полковник Джолл (Джонни Депп). Его появление в городе спровоцировано слухами о том, что местное население, которое империалисты предпочитают называть варварами, планирует нападение на крепость. Джолл — садист, убежденный, что любая, даже самая зверская, жестокость оправдана, если она помогает защищать Империю и ее ценности. Когда магистрат становится свидетелем бессердечия и свирепости полковника, он начинает сомневаться в справедливости империалистского режима и своей преданности ему.
Первый фильм Сиро Герры на английском языке.
Съемки фильма проходили в ноябре и декабре 2018 года в Марокко и Италии.
Фильм вошел в основной конкурс Венецианского международного кинофестиваля в 2019 году, где и состоялась его премьера.
И Джонни Депп, и Роберт Паттинсон, и Гарри Меллинг снимались в экранизациях книг Джоан Роулинг.
Фильм основан на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее, название для которого было заимствовано из стихотворения греческого поэта Константиноса Кавафиса.
Первоначально роль лейтенанта должен был исполнять Джо Элвин, но он выбыл из проекта.
Джон Кутзее самостоятельно адаптировал свой роман. Сценарий «В ожидании варваров» — первый в его жизни. Он также адаптировал свой роман «В сердце страны», но пока неизвестно, будет ли по нему поставлен фильм.
В качестве вдохновения режиссер Сиро Герра использовал «Женщину в песках» Хироси Тэсигахары, фильмы Акиры Куросавы 1960-х годов, а также творчество Дэвида Линча.
Джонни Депп самостоятельно обратился к Сиро Герре с просьбой дать ему роль в фильме.
До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…
Начало немного нудновато...
И в целом фильм не для развлечения, он "для подумать".
Империализм во всей его красе.… Читать дальше…