В ожидании варваров, 2020

В истории о жестокости и безнравственности империализма звездное трио Райлэнс–Депп–Паттинсон покажет, как опьяненные властью высшие военные чины свято верят в законность любой пытки во благо государства и теряют человеческое лицо в процессе службы.

Роман «В ожидании варваров» Нобелевского лауреата Джона Кутзее в свое время произвел фурор в литературном мире, а теперь получает экранное воплощение. Киноадаптацией Кутзее занимался самостоятельно, а потому авторское благословение ей было гарантировано с самого начала. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а потом «В ожидании варваров» и его создатели поехали по миру: Лондон, Довиль, Сан-Себастьян.

Безымянный город-крепость, стоящий посреди пустыни, живет себе тихо-мирно под управлением кроткого старика магистрата (Марк Райлэнс), пока туда по приказу Империи не приезжает полковник Джолл (Джонни Депп). Его появление в городе спровоцировано слухами о том, что местное население, которое империалисты предпочитают называть варварами, планирует нападение на крепость. Джолл — садист, убежденный, что любая, даже самая зверская, жестокость оправдана, если она помогает защищать Империю и ее ценности. Когда магистрат становится свидетелем бессердечия и свирепости полковника, он начинает сомневаться в справедливости империалистского режима и своей преданности ему.