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Flux Gourmet
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Flux Gourmet

Flux Gourmet, 2022

2022 / Великобритания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 июня 2022
Премьера в мире 11 февраля 2022
Режиссер
Питер Стриклэнд
Питер Стриклэнд
В ролях
Лео Билл
Лео Билл
Ричард Бреммер
Ричард Бреммер
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Flux Gourmet 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Еда и искусство сливаются воедино в трейлере эксцентричного фильма «Извержение вкуса» Среди исполнителей главных ролей – звезды «Игры престолов» и «Сексуального просвещения».
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26 апреля 2022 11:54
Красочная кулинарная катастрофа: вышел трейлер фильма «Извержение вкуса» с Эйсой Баттерфилдом и Гвендолин Кристи Мировая премьера ленты состоится в рамках грядущего Берлинале.
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8 февраля 2022 15:25
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