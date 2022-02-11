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Flux Gourmet
Flux Gourmet
Flux Gourmet, 2022
2022 / Великобритания
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
драма
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6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 июня 2022
Премьера в мире
11 февраля 2022
Режиссер
Питер Стриклэнд
В ролях
Лео Билл
Ричард Бреммер
Эйса Баттерфилд
Гвендолин Кристи
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Еда и искусство сливаются воедино в трейлере эксцентричного фильма «Извержение вкуса»
Среди исполнителей главных ролей – звезды «Игры престолов» и «Сексуального просвещения».
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26 апреля 2022 11:54
Красочная кулинарная катастрофа: вышел трейлер фильма «Извержение вкуса» с Эйсой Баттерфилдом и Гвендолин Кристи
Мировая премьера ленты состоится в рамках грядущего Берлинале.
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8 февраля 2022 15:25
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