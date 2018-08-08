«Девушка из ниоткуда» — таиландский молодежный сериал, производством которого занимается онлайн-платформа Netflix. События разворачиваются вокруг девочки-подростка по имени Нанно. Совершенно неожиданным образом она появляется в каждой школе, где происходит насилие. Главная героиня готова защитить тех, кто страдает от издевательств сверстников, травли или унижений со стороны классного руководства. Стремление Нанно к отмщению настолько велико, что даже после своей смерти она продолжает вершить справедливость и спасать невинных девочек.