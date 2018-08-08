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Постер к сериалу Девушка из ниоткуда
Постер к сериалу Девушка из ниоткуда
Постер к сериалу Девушка из ниоткуда
Постер к сериалу Девушка из ниоткуда
Постер к сериалу Девушка из ниоткуда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Девушка из ниоткуда
Девушка из ниоткуда (2018 - …) Girl from Nowhere 18+
Год выпуска 2018
Страна Таиланд
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 15 часов 45 минут
О чем сериал

«Девушка из ниоткуда» — таиландский молодежный сериал, производством которого занимается онлайн-платформа Netflix. События разворачиваются вокруг девочки-подростка по имени Нанно. Совершенно неожиданным образом она появляется в каждой школе, где происходит насилие. Главная героиня готова защитить тех, кто страдает от издевательств сверстников, травли или унижений со стороны классного руководства. Стремление Нанно к отмщению настолько велико, что даже после своей смерти она продолжает вершить справедливость и спасать невинных девочек.

Девушка из ниоткуда - трейлер второго сезона
Девушка из ниоткуда
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Чича Аматаякул Nanno
Трис Рен
Naomi Amante
Рич Тинг
Рич Тинг
Чания Макклори
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушка из ниоткуда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Девушка из ниоткуда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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