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Винсент Риган
Винсент Риган
Vincent Regan
О персоне
Фильмография
Винсент Риган
Vincent Regan
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Дата рождения
16 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Винсента Ригана
Родился 16 мая 1965 года. Суонси, Великобритания.
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Фильмография Винсента Ригана
Натуральные упыри
комедия
2017, Великобритания
5.0
Напролом
триллер, фантастика, боевик
2012, США / Франция
6.0
Кровавая графиня Батори
ужасы, драма
2008, Словакия / Чехия / Великобритания / Венгрия / США
5.0
300 спартанцев
приключения, драма, боевик
2007, США
8.0
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Черный рыцарь
фэнтези, приключения, комедия
2001, США
7.0
Безликий
боевик, драма
2001, Великобритания / Франция / Люксембург
5.0
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