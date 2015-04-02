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300 спартанцев 300 спартанцев
Киноафиша Фильмы 300 спартанцев Отзывы о фильме «300 спартанцев»
300 300 спартанцев 2007 / США
8.2 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «300 спартанцев»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Положа руку на ту область, где у людей находится сердце, должен заметить, что фильм «300» (а именно так он озаглавлен в оригинале) надлежало бы назвать «Спартанская резня фермопилой», поскольку данное творение Зака Снайдера – самый настоящий трэш, хоть и рядящийся в кожу, содранную с эпоса. Несмотря на то что основой для графического романа Фрэнка Миллера и Линн Варли и базирующегося на нем снайдеровского фильма послужил знаменитый подвиг 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, к античной…

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xa0c 2 апреля 2015, 12:51
Господа. А в Питере в оригинале, с субт итрами его где-нибудь показывать будут?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SOER 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Justim, 13/03/2007 - 19:30:59):Интересно одно - сможет ли сей фильм достать миллиард доляров



Естествено нет, на моей памети тока один фильм смог преодолеть 1000 миллиард с первого захода, это титаник, другие фильмы, которые преодолели миллиард, были продолжениями! Максимум что сможет собрать фильм, при самом лучшем раскладе, это 700млн.

мой прогноз: Точно сумеет преодолеть планку в 500 млн.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
300 2 апреля 2015, 12:51
Кто нибудь пойдет в Кронверк на примьеру?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mr_Goodkatqwert 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 19/03/2007 - 04:52:37
спойлинг???



Цитата (Friday, 19/03/2007 - 09:07:48):все-таки ждешь от него немного большего чем просто банальной шинковки тел и моря крови... Надеюсь, что тандем Снайдер-Миллер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ice 2 апреля 2015, 12:51
кино супер !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Настяи Алинка 2 апреля 2015, 12:51
фильм офигенный советую просто жесть самый суперский момент когда мы увидели "Ксерокса" в трусах .....все в белых а он в золотых ✊ ✊ ну а если понатуре то когда к Леониду приехал посол а Леонид говорит около пропости:"это безумие нет ЭТО СПАРТА".И пинком его и остальныхОтвет на сообщение Helga от 27/12/2006 - 15:52:35
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN911 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР!Давно не снимали таких зрелищных фильмов! Обязательно всем смотреть! И в коллекцию DVD обязательно надо купить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lu 2 апреля 2015, 12:51
Сходил посмотрел, я в восторге и в диком экстазе 10+ +!!!!!!😂 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tto8 2 апреля 2015, 12:51
Фильм серьезный, поднимает глобальную тему, о смелых,сильных и прекрасных людях, о борьбе дрбра со злом,а так же о предателе с тридцатью серебрениками, о людях кто любит по настоящиму свою, землю, свой народ, своих жен и детей, о свободной и счастливой расе которая лучше погибнет стоя в бою с врагом, чем будет жить стоя на коленях, Фильм не для фарисеев.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм...До просмотра насторожила информация о режиссере. Ну кто такой Зак Снайдер? Что он снял? Ничего!!! Вот и получили в итоге - ничего. Надо же так испоганить в художественном произведении подвиг героев.



По фильму: весь фильм сняли в студии, все что вы видите - облака, небо, поля, горы, все сделано с помощью компьютерной анимации. Отсюда - нереальность обстановки, все, что мы видим - не настоящее. Декорации сделаны из "папье-машье". 3D монстры - циклоп, уродец, носорог - кроме смеха ничего не вызывают.



Герои-спартанцы - слишком смахивают на голивудских суперменов показушными эмоциями, храбростью, героизмом, пафосом. Личности и характеры не прорисованы.



Батальные сцены - абсолютно не завараживают, смотрятся как в какой то компьютерной игре. Смерти героев наиграны, не вызывают никакого сочувствия.



Общий вывод - дешевка для американских подростков, жующих в кинозале попкорн.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дали 2 апреля 2015, 12:51
Иду завтра на фильм..........Ах..расскажу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
димочка 2 апреля 2015, 12:51
супер супер супер....давно ничего подобного не видел...я в восторге😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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