Положа руку на ту область, где у людей находится сердце, должен заметить, что фильм «300» (а именно так он озаглавлен в оригинале) надлежало бы назвать «Спартанская резня фермопилой», поскольку данное творение Зака Снайдера – самый настоящий трэш, хоть и рядящийся в кожу, содранную с эпоса. Несмотря на то что основой для графического романа Фрэнка Миллера и Линн Варли и базирующегося на нем снайдеровского фильма послужил знаменитый подвиг 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, к античной…
Естествено нет, на моей памети тока один фильм смог преодолеть 1000 миллиард с первого захода, это титаник, другие фильмы, которые преодолели миллиард, были продолжениями! Максимум что сможет собрать фильм, при самом лучшем раскладе, это 700млн.
мой прогноз: Точно сумеет преодолеть планку в 500 млн.
спойлинг???
Цитата (Friday, 19/03/2007 - 09:07:48):все-таки ждешь от него немного большего чем просто банальной шинковки тел и моря крови... Надеюсь, что тандем Снайдер-Миллер
По фильму: весь фильм сняли в студии, все что вы видите - облака, небо, поля, горы, все сделано с помощью компьютерной анимации. Отсюда - нереальность обстановки, все, что мы видим - не настоящее. Декорации сделаны из "папье-машье". 3D монстры - циклоп, уродец, носорог - кроме смеха ничего не вызывают.
Герои-спартанцы - слишком смахивают на голивудских суперменов показушными эмоциями, храбростью, героизмом, пафосом. Личности и характеры не прорисованы.
Батальные сцены - абсолютно не завараживают, смотрятся как в какой то компьютерной игре. Смерти героев наиграны, не вызывают никакого сочувствия.
Общий вывод - дешевка для американских подростков, жующих в кинозале попкорн.
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