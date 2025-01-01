Меню
300 спартанцев
Награды и номинации фильма 300 спартанцев
Награды и номинации фильма 300 спартанцев 2007
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший бой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
