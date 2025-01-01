Меню
Киноафиша Фильмы 300 спартанцев Награды и номинации фильма 300 спартанцев

Награды и номинации фильма 300 спартанцев 2007

MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший бой
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Best Performance
Номинант
 Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
