1 To Victory Тайлер Бейтс 2:34

2 The Agoge (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:25

3 The Wolf Тайлер Бейтс 2:09

4 Returns a King (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:23

5 Submission Тайлер Бейтс 2:39

6 The Ephors Тайлер Бейтс 1:58

7 Cursed By Beauty Тайлер Бейтс 1:40

8 What Must a King Do? Тайлер Бейтс 1:05

9 Goodbye My Love Тайлер Бейтс 3:21

10 No Sleep Tonight Тайлер Бейтс 2:32

11 Tree of the Dead Тайлер Бейтс 2:24

12 The Hot Gates Тайлер Бейтс 2:59

13 Fight In the Shade Тайлер Бейтс 3:16

14 Come and Get Them (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:04

15 No Mercy (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:22

16 Immortals Battle Тайлер Бейтс 1:52

17 Fever Dream Тайлер Бейтс 2:32

18 Xerxes' Tent Тайлер Бейтс 3:19

19 Tonight We Dine In Hell Тайлер Бейтс 1:14

20 The Council Chamber Тайлер Бейтс 2:33

21 Xerxes' Final Offer (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:38

22 A God King Bleeds Тайлер Бейтс 2:17

23 Glory Тайлер Бейтс 1:44

24 Message for the Queen Тайлер Бейтс 2:30

25 Remember Us (Based Upon Themes by Elliot Goldenthal) Тайлер Бейтс 2:56