Удивительно, что за такой долгий срок картина так и не растеряла актуальности.

На календаре — 1 июля, пора отпусков на носу, а еще это тот самый день, когда 71 год назад на экраны США вышел этот огненный коктейль из музыки, юмора и обаяния Мэрилин Монро. Николай Цискаридзе уверен: именно после самых жарких и эмоционально выматывающих дней лета хочется отдохнуть душой — и лучше всего сделать это в компании Монро и Джейн Рассел, двух главных секс-символов своей эпохи.

Причем история создание фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» началась еще в 1919 году с дерзкой выходки писательницы Аниты Лус. Ее муж, продюсер Джон Эмерсон, честно признался, что раз в неделю ему нужен «перерыв от брака» — чтобы проводить время с блондинками.

Анита — брюнетка — ответила литературой: собрала язвительные рассказы о приключениях легкомысленных красавиц и превратила их в роман, который за неделю стал бестселлером. Голливуд быстро взялся за экранизацию — и не прогадал.

В 1953-м режиссер Говард Хоукс выпустил фильм, который теперь считается символом золотой эпохи Голливуда. Все здесь играет на полную катушку: знаменитая песня Монро «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», которая спустя десятилетия вдохновила Мадонну и других поп-див, смелый юмор, искрометные диалоги и ни с чем не сравнимый стиль.

«Фильм — великолепный, яркий, настоящий бриллиант старого Голливуда! Смотрим!» — советует танцор балета в Telegram.

Словом, если хочется хоть ненадолго отключиться от дождей или летнего зноя и окунуться в легкость и очарование — этот фильм работает безотказно. Смотрите, улыбайтесь и помните: джентльмены предпочитают блондинок, но женятся все же на брюнетках!

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