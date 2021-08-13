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Аристарх Венес

Аристарх Венес
Аристарх Венес
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Дата рождения
4 октября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Аристарха Венеса

Родился 4 октября 1989. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Аристарха Венеса
Последнее селфи
триллер, ужасы 2019, Россия
0.0
Максимальный удар
Максимальный удар
боевик, комедия 2017, Россия / США
3.0
За гранью реальности
За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.0
Графомафия
Графомафия
комедия 2017, Россия
4.0
Пятница
Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
Одноклассники
Одноклассники
драма 2010, Россия
7.0
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Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале 16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сверхъестественный сериал «Охотники за призраками». Аристарх Венес исполнил в нем главную роль и призывает всех следить за захватывающими событиями, паранормальщина которых выходит за все рамки. А чтобы скрасить ожидание, Аристарх делится с читателями Киноафиши своим списком must-see.
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13 августа 2021 19:00
Сериал «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым получил июньскую дату премьеры Мистический детектив будет выходить эксклюзивно на портале КиноПоиск HD.
Написать
15 мая 2020 09:21
Фильм «За гранью реальности» вошел в программу фестиваля Los Angeles Italia Кинофестиваль Los Angeles Italia каждый год, начиная с 2006, проходит перед церемонией вручения премии «Оскар». Почетную награду киносмотра имени основателя и долгосрочного президента
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17 февраля 2018 02:22
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15 лет даром не прошли: изменившийся Венес из «Кадетства» вызвал оторопь От былого образа звезды не осталось и следа.
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20 апреля 2022 14:40
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