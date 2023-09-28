Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна»

Прокатная компания «Атмосфера кино» представила трейлер приключенческого романтического фэнтези «Самая большая луна» о группе сверхлюдей, умеющих управлять людскими эмоциями. Ведущие роли сыграли Симона Куст, Иван Ивашов и Филипп Янковский. В кинотеатрах фильм появится 22 февраля 2024 года.

Сюжет вращается вокруг эмеров — это человекоподобные существа, наделенные необыкновенным даром. Они не ощущают боли и умеют контролировать человеческие чувства. Несмотря на уникальный дар, они неспособны по-настоящему любить. Наступает момент, когда их существование оказывается под большой угрозой. В этот переломный момент юный эмер-полукровка Денис (Ивашов) решает отправиться на поиски избранной, способной всех спасти или уничтожить. Девушку зовут Катя (Куст). Всю свою сознательную жизнь она была ограждена от любви, однако с появлением загадочного молодого человека все может измениться.

В остальной актерский состав картины вошли Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков и Иван Капорин. Режиссером выступил Алексей Попогребский («Как я провел этим летом», «Оптимисты: Карибский сезон»). Сценарий он написал совместно с Еленой Ваниной («Последний министр», «Выжившие»). По словам постановщика, работая над этим проектом, он хотел как можно более точно отразить ощущение первой любви.