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Александр Гришин
Александр Гришин
О персоне
Фильмография
Александр Гришин
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Дата рождения
16 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Дубовское, Ростовская область, СССР (Россия)
Биография Александра Гришина
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Фильмография Александра Гришина
Атакан. Кровавая легенда
ужасы
2020, Россия
0.0
Побег из Москвабада
драма
2015, Россия
4.0
Трио
мелодрама, боевик, драма
2003, Россия
6.0
Щенок
драма, семейный
1988, СССР
6.0
Всего один поворот
драма
1986, Россия
6.0
Поезд вне расписания
боевик
1985, СССР
7.0
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