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И-Сайдер

, 2018
Россия / фантастика, драма / 18+

О фильме

Главная героиня — девушка Майя, которая живёт в обществе будущего, отказавшемся от эмоций, так как местные учёные пришли к выводу, что в них корень всех бед человечества. Вернее, не в них, а в неком «Порочном измерении», которое с ними как-то связано — измерение заблокировали, но и эмоции вместе с ним. Майя — отличница в местном интернате, мастер Самоконтроля и Объективности, и, чтобы выпуститься и занять своё место среди элиты рационального общества, ей предстоит пройти последний тест на адекватность — отправить родную мать на нейтрализацию в загадочный Стабилизатор, гигантское устройство в центре города. Майя справляется с блеском, однако вскоре сталкивается с восемнадцатилетним Даном, и всё идёт к чёрту. Ведь Дан — эми, один из немногих изгоев, всё ещё подверженных эмоциям, и заражающих ими окружающих. С эми борется специальная служба Дезаффекторов, от которых и бежит Дан, утягивая за собой Майю, которая открывает для себя эмоции (и первым делом ярость из-за того, что вмешательство парня разрушило все её планы) и оказывается в И-сайде, запретном эмоциональном измерении.

В ролях

Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Елена Лядова
Елена Лядова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Режиссер Алексей Попогребский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

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