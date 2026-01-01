Главная героиня — девушка Майя, которая живёт в обществе будущего, отказавшемся от эмоций, так как местные учёные пришли к выводу, что в них корень всех бед человечества. Вернее, не в них, а в неком «Порочном измерении», которое с ними как-то связано — измерение заблокировали, но и эмоции вместе с ним. Майя — отличница в местном интернате, мастер Самоконтроля и Объективности, и, чтобы выпуститься и занять своё место среди элиты рационального общества, ей предстоит пройти последний тест на адекватность — отправить родную мать на нейтрализацию в загадочный Стабилизатор, гигантское устройство в центре города. Майя справляется с блеском, однако вскоре сталкивается с восемнадцатилетним Даном, и всё идёт к чёрту. Ведь Дан — эми, один из немногих изгоев, всё ещё подверженных эмоциям, и заражающих ими окружающих. С эми борется специальная служба Дезаффекторов, от которых и бежит Дан, утягивая за собой Майю, которая открывает для себя эмоции (и первым делом ярость из-за того, что вмешательство парня разрушило все её планы) и оказывается в И-сайде, запретном эмоциональном измерении.