Marvel, драки, государь: премьеры первой недели июля — в цифре вышли кассовые провалы и потенциальные хиты

Можно не идти в кино и комфортно развалиться на диване перед ТВ.

Пока июнь удивлял своим кинематографическим затишьем, цифровые площадки выносят на передний план две заметные премьеры, провалившиеся в прокате, но получившие неплохие оценки от тех, кто до залов все же добрался.

На стримингах теперь можно посмотреть «Громовержцев*» (они же «Новые мстители») — антикоманду из вселенной Marvel, и «Балерину» — спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас, в котором она, как и положено, мстит, дерется и убивает.

Что не так с фильмами?

Обе картины получили хорошие оценки зрителей (у Marvel наконец без тотального разгрома), и критики не были жестоки. Но увы, в прокате они сильно недотянули:

📉 «Громовержцы» — $381 млн

📉 «Балерина» — всего $105 млн

Теперь у них второй шанс — на домашнем экране. А вот с сериалами всё поинтереснее.

Сериальный июль обещает быть насыщенным:

1 июля — «Театральная зона» (Kion). Бэкстейдж, закулисье, драма – всё, как мы любим.

2 июля — «Государь» (Okko). Историческая сага, обещающая пафос и интриги.

5 июля — «Этерна» (Кинопоиск). Фэнтези российского разлива — красивое, местами тяжеловесное, но с фанбазой.

7 июля — «Разочарованные» (Okko). Новый комедийный проект, судя по трейлеру — с самоиронией и уколами в сторону общества.

10 июля — двойной удар: «Открытый брак 2» и «Хутор» (Start/Premier). Продолжение скандального, и премьера мистического.

16 июля — «Путешествие на солнце и обратно» (Start) — обещают слёзы, доброту и немного ностальгии.

Зарубежные хиты

И это ещё не всё — к нам возвращается аниме «Дандадан», один из самых эксцентричных и динамичных тайтлов последних лет, а также 2 сезон «Песочного человека» от Netflix. Последний особенно ждут фанаты Геймана — новых снов, кошмаров и визуальных чудес. Продолжение станет финалом истории, проект свернули из-за скандала вокруг писателя.

Так что, июль — как раз то время, когда стоит налить что-нибудь холодное и нажать «воспроизвести». А что вы сами ждёте больше всего? И да, дадите ли «Громовержцам» и «Балерине» второй шанс в цифре?

Логика и смысл объявлены экскоммьюникадо: во всех частях «Джона Уика» сюжетных дыр больше, чем в швейцарском сыре — даже «Балерина» лучше.