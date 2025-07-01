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Netflix снимает свой «Вызов»: с реальными астронавтами, ракетами и на МКС — премьера уже в 2025-м

1 июля 2025 21:01
Netflix снимает свой «Вызов»: с реальными астронавтами, ракетами и на МКС — премьера уже в 2025-м

Показывать новый контент с орбиты будут еще долгие годы.

Пока «Роскосмос» гордо отчитывался о фильме «Вызов», снятом прямо на орбите, американский стриминг Netflix нервно потирал ладошки. Теперь американцы тоже решили запускать операторов и транслировать прямо из бескрайних глубин.

Netflix и космос

Netflix снимает свой «Вызов»: с реальными астронавтами, ракетами и на МКС — премьера уже в 2025-м

Онлайн-гигант запускает трансляции из настоящего космоса — в прямом эфире, с астронавтами, ракетами и даже видами Земли с МКС. То ли это начало научной революции, то ли просто новый формат реалити-шоу — покажет время. Но звучит, как минимум, дерзко.

Сервис заключил соглашение с NASA и уже летом 2025 года начнёт показывать выходы в открытый космос, репортажи с орбиты и запуски ракет. Обещают не просто сухие кадры — а полноценные программы, где будут и рассказы об экипажах, и обзор миссий, и виды, от которых дух захватывает. Netflix анонсировал проект фразой: «Делаем космос чуть ближе к дому».

До художественных фильмов пока далеко

У NASA уже есть свой стриминговый сервис NASA+, но теперь космос выходит на глобальный уровень — с алгоритмами рекомендаций, подписками и, возможно, даже озвучкой от звёзд Голливуда. Если в кадре появится Мэтт Деймон в скафандре, мы не удивимся. А вот Юлии Пересильд ждать, увы, не приходится.

Том Круз в космосе

Netflix снимает свой «Вызов»: с реальными астронавтами, ракетами и на МКС — премьера уже в 2025-м

Ранее кино на орбите мечтал снять Том Круз, но из-за проблем с финансированием его проект пока заморожен. Конечно, мы не исключаем, что актер в итоге всё-таки окажется в открытом космосе с боевиком уровня «Миссия невыполнима 12».

Но пока одни мечтают, Первый канал и Роскосмос делают. И пусть проект от Netflix это не художественный фильм, как «Вызов», но масштаб и амбиции у стриминга почти киношные. Космос становится частью большого цифрового мира. Ракета улетела — место прогорело: фильм «Вызов» должны были снять еще в 2000 году —планы пошли прахом из-за туриста-иностранца.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Вызов» (2023), кадры из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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