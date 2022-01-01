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Киноафиша Дистрибьютеры Атмосфера Кино

Прокатчик Атмосфера Кино

О прокатчике

«Атмосфера кино» – это отечественная кинопрокатная компания, созданная в июле 2022 года. Ее основателями стали представитель продюсерского центра Mars Media Entertainment Рубен Дишдишян и бывший гендиректор российского офиса Universal Pictures Вадим Иванов.

Компания занимается выпуском в прокат высокобюджетных российских фильмов. В числе первых крупных релизов дистрибьютора: анимационный фильм «Щелкунчик и волшебная флейта», хоррор «Медея», экшен-фильмы «Мира» и «Свободное падение». Также «Атмосфера кино» взяла на себя реализацию перспективного проекта «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова.

В перспективе дистрибьютор собирается сотрудничать с зарубежными компаниями и поставлять для проката в России крупные иностранные фильмы.

Фильмы
Медея
ужасы 2023, Россия
0.0
Три минуты молчания
драма 2023, Россия
0.0
Свободное падение
триллер 2023,
0.0
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
детский 2023, Россия
0.0
Воланд
Воланд
драма, фэнтези 2022, Россия
0.0
Мира
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2022, Россия
0.0
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
0.0
Самая большая луна
фантастика, боевик 2022, Россия
0.0
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