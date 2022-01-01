Прокатчик Атмосфера Кино

«Атмосфера кино» – это отечественная кинопрокатная компания, созданная в июле 2022 года. Ее основателями стали представитель продюсерского центра Mars Media Entertainment Рубен Дишдишян и бывший гендиректор российского офиса Universal Pictures Вадим Иванов.

Компания занимается выпуском в прокат высокобюджетных российских фильмов. В числе первых крупных релизов дистрибьютора: анимационный фильм «Щелкунчик и волшебная флейта», хоррор «Медея», экшен-фильмы «Мира» и «Свободное падение». Также «Атмосфера кино» взяла на себя реализацию перспективного проекта «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова.

В перспективе дистрибьютор собирается сотрудничать с зарубежными компаниями и поставлять для проката в России крупные иностранные фильмы.