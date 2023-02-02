10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании

В центре сюжета — бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория. Однажды, преследуя опасного преступника, она получает серьезные ранения, из-за которых теряет возможность иметь детей. После реабилитации героиня и ее муж, психолог Роман, решают взять ребенка из детского дома, чтобы не дать служебной травме лишить себя шанса на семейную жизнь. Супруги приводят в дом маленькую Дашу. Несмотря на все усилия, их отношения с девочкой с самого начала развиваются не лучшим образом: Даша все время ведет себя агрессивно и рисует картины жутких убийств. Вскоре Виктория узнает в этих рисунках подчерк того самого маньяка, который некогда искалечил ее, и понимает, что ее приемная дочь каким-то образом связана с этим преступником.

«Детектор» — это новый проект якутского режиссера Костаса Марсаана , автора знаменитого фильма ужасов «Иччи» . На сей раз постановщик решил отойти от этнической стилистики и полностью посвятить свою картину изучению самых темных глубин человеческой психики. В результате у него получилось создать пробирающий до глубин души сюжет, умело объедияющий в себе захватывающую детективную интригу и густую атмосферу хоррора. Подобного впечатляющего результата, безусловно, невозможно было бы добиться без участия великолепных актеров Екатерины Вилковой , Кирилла Кяро и Екатерины Темновой , вдохнувших жизнь в эту историю.

Также приятным дополнением для многих зрителей может стать возможность увидеть фильм на большом экране: «Детектор» выйдет в российский прокат уже 2 марта.

Детектор

Главный герой — молодой Игорь Гром, чье детство выпало на лихую эпоху 1990-х. Вместе со своим лучшим другом Игнатом будущий защитник Санкт-Петербурга ввязывается в авантюру, из-за которой ему приходится искать способ быстро заработать значительную сумму денег. Тем временем отец мальчика, следователь Константин Гром, вступает в противостояние с опасным криминальным авторитетом Анубисом, владеющим темной магией.

Приквел блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор» был обречен на зрительский успех с самого момента своего анонса: многочисленные фанаты фильма о приключениях сурового полицейского точно не оставили бы новый проект без своего пристального внимания. Однако, даже с такими впечатляющими вводными данными, ленте удивительным образом удалось снискать славу самостоятельного произведения, удивив аудиторию лихо закрученным сюжетом и прекрасной атмосферой «бандитского времени». Добавив к этим пунктам красивую картинку и зрелищность, которые приквел унаследовал от оригинальной картины, «Гром: Трудное детство» представил на всеобщий суд захватывающую смесь детектива и боевика в ностальгических декорациях конца 20 века.

Гром: Трудное детство

Действие фильма разворачивается в 1830 году. Отставной констебль Лэндор получает письмо с просьбой приехать в военную академию Вест-Пойнт для расследования загадочного самоубийства одного из курсантов. Прибыв на место, герой понимает, что погибший не убивал себя, а стал жертвой насильственной смерти, являющейся частью некого жуткого религиозного ритуала. Стремясь распутать дело до того, как убийца сделает следующий шаг, констебль обращается за помощью к молодому кадету Эдгару Алану По, обладающему незаурядной смекалкой и интуицией.

«Всевидящее око» с первых же минут приковывает к себе внимание мрачными антуражами и впечатляющим актерским составом. Персонажи Кристана Бэйла , Гарри Меллинга , Тоби Джонса и других звезд разыгрывают перед зрителями мрачный детективный сюжет на фоне бескрайних белых просторов американского севера. Холода этих краев усиливают впечатление глубочайшей безысходности и страха от жутких убийств, совершаемых кровавыми культистами. Удачное сочетание данных элементов сделало «Всевидящее око» самым атмосферным зарубежным детективом этой зимы, который точно достоин внимания всех любителей жанра.

Всевидящее око

В 1986 году неподалеку от дач советских чиновников на рублевском шоссе находят изуродованное тело мальчика. Расследование убийства поручают грубоватому и умелому провинциальному следователю Евгению Бокову, его эрудированному напарнику Валерию Козыреву и молодой сотруднице правоохранительных органов Наталье Добровольской. Пока трио погружается в детали дела, милиция начинает находить все больше юных жертв кровавого серийного убийцы, печальная известность которого вскоре разносится на весь СССР.

Новый совместный проект супругов-постановщиков Сергея Тарамаева и Любови Львовой стал самой громкой новинкой отечественных стриминговых сервисов начала этого года. «Фишер» захватил внимание миллионов россиян своей интригующей историей и невероятной темной атмосферой. Шоу не только содержит все обязательные для любого хорошего детектива элементы, но и поражает проработкой второстепенных аспектов, таких как воссоздание эпохи 1980-х и достоверная демонстрация работы защитников правопорядка. А украшает это полотно потрясающий центральный актерский состав, в который вошли Александр Яценко , Александра Бортич и Иван Янковский .

Фишер

Сериал повествует о дерзкой Чарли Кейл, обладающей удивительной способностью точно определять, когда собеседник ей лжет. Путешествуя по США на автомобиле, она расследует преступления с помощью своих уникальных навыков.

Режиссер Райан Джонсон уже зарекомендовал себя как непревзойденного мастера детективов, выпустив всемирно известную дилогию «Достать ножи» . После успеха второй части серии автор решил попробовать свои силы в формате сериала, результатом чего и стало шоу «Покерфейс». Этот потрясающий проект переносит фирменный стиль Джонсона на совершенно новое поле, предлагая зрителям продуманный сюжет, ярких персонажей и фирменный черный юмор режиссера, адаптированные для малого экрана и растянутые на много часов экранного времени. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что «Покерфейс» имеет все шансы занять место на золотом пантеоне вечной классики жанра детектив, а героиня Наташи Лионн — войти в ряд самых запоминающихся экранных сыщиков всех времен.

Покерфейс

Действие шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где Российская империя не распалась в начале 20 века и под руководством императора Николая III продолжает существовать и в наши дни. Однажды вся столица страны, Петроград, оказывается потрясена самоубийством крупного нефтяного магната. За расследование дела берется молодой сотрудник сыскного управления полиции Эраст Фандорин. Изучив обстоятельства происшествия, следователь приходит у выводу, что погибший расстался с жизнью вовсе не по собственному желанию.

Авторы нового сериала о приключениях Эраста Фандорина выбрали очень необычный подход к экранизации невероятно популярной серии детективных романов: вместо классического исторического сеттинга, события шоу происходят в фантастической вселенной, где старые традиции и новые технологии сосуществуют рука об руку. Такой необычный метод адаптации позволил команде «Фандорина. Азазель» создать на экране удивительный и продуманный до мелочей мир, который не просто служит декорацией для сюжета, но играет в нем ключевую роль. Прекрасный литературный первоисточник же в свою очередь обеспечил проект захватывающей историей, которая обязательно зацепит внимание как поклонников оригинальных книг, так и тех, кто еще не успел с ними ознакомиться.

Фандорин. Азазель

Успешный бизнесмен Владимир страдает от пугающих навязчивых идей, периодически вспыхивающих в его сознании. Страшась того, что его внутренние демоны могут выйти наружу, он обращается за помощью к психологу Алексею, который обещает своему клиенту, что все их разговоры остануться строго конфеленциальными. В то же время в городе пропадает маленькая дочь знаменитого пианиста Константина Зобина. Алексей начинает подозревать, что Владимир может быть как-то связан с этим ужасным делом и встает перед непростым выбором между сохранением врачебной этики и возможностью спасти жизнь ребенка.

В последнее время отечественная кинематография все чаще радует своих зрителей качественными психологическими триллерами, зачастую богато сдобренными элементами детектива. Очередным примером этой приятной тенденции стал недавний сериал «Комплекс бога». Его сюжет — это многогранная и неожиданно глубокая история о последствиях поспешных решений и конфликте между совестью и долгом. Кирилл Кяро и Даниил Страхов воплотили на экране образы очень неоднозначных персонажей, для которых главные битвы их жизней происходят внутри самих себя.

Комплекс бога

Сюжет сериала посвящен фэнтезийному миру, где люди вынуждены сосуществовать с опасными призраками, несущими смертельную угрозу для человечества. Ради борьбы с нарастающей угрозой различные частные лица создали специальные компании, нанимающие подростков для борьбы с паранормальными пришельцами, поскольку только несовершеннолетние способны нанести этим существам вред. Все подобные организации управляются эгоистичными взрослыми, которых мало заботит благополучие своих малолетних подчиненных. Однако ситуация резко меняется, когда на рынке появляется агентство «Локвуд и компания», основанное тремя юными героями — Энтони Локвудом, Джорджем Каримом и Люси Карлайл. Вместе они стремятся к разгадке тайны, способной навсегда изменить судьбу их мира.

Новая экранизация книг Джонатана Страуда от Netflix — это редкий пример удачного сочетания детектива и подросткового фэнтези. Сериал может приятно порадовать даже пристрастившегося к обоим жанрам зрителя своей проработанной до мелочей вселенной, яркими главными героями и красочным экшеном. А фанатам таких культовых серий, как «Гарри Поттер» или «Перси Джексон», шоу и вовсе крайне рекомендуется просмотру, поскольку настолько качественные адаптации книжного фэнтези появляются на кинорынке далеко не каждый день.

Локвуд и компания

Инспектор Арман Гамаш отправляется в уединенный городок Три-Пайнс для расследования загадочной смерти женщины, произошедшей прямо посреди людного парка. По началу эти места кажутся ему настоящим раем на земле, но чем больше он погружается в тонкости местных запутанных отношений, тем больше понимает, что под красивым фасадом скрывается настоящее осиное гнездо.

Премьера нового детективного сериал «Три сосны» от Amazon прошла практически незаметно. А зря, ведь это шоу с великолепным Альфредом Молиной в главной роли способно по-настоящему зацепить любителей жанра. Сюжет проекта погружает зрителей в атмосферу таинственного городка, где у каждого жителя есть свои интересы и тайны, так или иначе связанные с основным делом. Интригующий антураж, закрученная история и сложные детективные загадки делают «Три сосны» отличным претендентом к просмотру.

Три сосны

По стечению обстоятельств наследник знатного дворянского рода Николай Безсонов становится самым обычным сотрудником сыскного отделения полиции Петербурга. Его новые коллеги не слишком то рады видеть знатного зазнайку в своих рядах, и только опытный чиновник Петр Щукин верит, что молодого человека ждет большое будущее в правоохранительных органах. Объединив силы, герои начинают расследовать самые громкие и таинственные дела своего времени.

Закрывает наш список еще один новый исторический детектив, относительно недавно появившейся на отечественном телевидении. «Безсоновъ» — это очередная попытка вдохнуть жизнь в несколько застоявшийся жанр. В отличие от того же «Фандорина. Азазель» шоу экспериментирует не столько с самим своим форматом, сколько с особенностями сюжета. Главный герой здесь — не очередной умелый сыщик, а простодушный молодой дворянин, часто пускающий в ход знатное происхождение и впечатляющее образования для расследования дел. Погружаясь в детективные тайны, персонаж не только выходит на след опасных преступников, но и лучше узнает особенности общества России времен заката империи, от элит, ведущих роскошную жизнь, до нищих, вынужденных ютиться в трущобах.