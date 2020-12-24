Спасите Колю!, 2020

Главный герой фильма, Михаил Иванович Матушкин, один вырастил и воспитал горячо любимую дочь Машу. Он весьма уважаемый и известный в местных кругах военкомом и обладает соответствующим решительным характером. Матушкин не только раздает команды в военкомате, но и держит жизнь единственной дочери под своим контролем. Михаил Иванович, у которого, впрочем, и у самого не все так просто в любовных делах, не терпит ни одного ухажера своей дочери, считая, что никто ее не достоин. Для студентки Маши это становится огромной проблемой. Ведь стоит девушке завязать отношения, как ее отец устраивает так, чтобы парни скорее уезжали на армейскую службу в самые отдаленные точки России.
Гиперопека и нарушение личных границ достигают своего предела, когда еще один ухажер Маши, Коля, оказывается под прицелом строгого отца. Коля теперь обречен оказаться в списке призывников в армию. Маша, которая сама обладает упрямым характером, не намерена больше этого терпеть и практически объявляет войну любимому отцу: либо он возвращает Колю, либо она выходит замуж за первого встречного. Кажется, она не намерена шутить и уже совсем скоро приводит в дом новоиспеченного жениха. Отец начинает мучить бедного парня с их первой встречи, а Маша не намерена сдаваться и хочет отстоять свое право на самостоятельную личную жизнь. Михаил Иванович и Маша искренне любят друг друга, но оба не намерены уступать. Из-за противостояния отца и дочери все герои попадают в самые забавные и трогательные ситуации. Отношения в семейке накаляются как раз перед юбилеем уважаемого Михаила Ивановича.
Картина «Спасите Колю!» должна была выйти в октябре 2020 года, но впоследствии премьера была перенесена на февраль 2021 года.
Режиссером фильма выступил Дмитрий Губарев. «Спасите Колю!» стал вторым полнометражным художественным фильмом режиссера. Его дебютная работа «Тень звезды» вышла в 2020 году. Дмитрий Губарев известен также своими сериалами «Физрук» и «Улетный экипаж 2».
Главную роль в «Спасите Колю!» сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который не в первый раз работает с Дмитрием Губаревым. Нагиев также сыграл главную роль в сериале «Физрук». Любопытно, что с Губаревым успел поработать и сын Дмитрия Нагиева – Кирилл. Его можно увидеть в картине «Тень звезды».
Роль Маши сыграла 22-летняя актриса Анна Родоная. Это четвертый проект в ее актерской карьере.
Сценарий написали Михаил Курбатов, Анна Курбатова и Эля Корсак. Роль Матушкина писали специально под Дмитрия Нагиева. В изначальном варианте сценария предполагалось, что проект будут снимать в летнее время года.
Все сцены фильма происходят в один день, во время юбилея Михаила Ивановича Матушкина.
Картину снимали в городе Выборг и Ленинградской области. Создатели фильма построили декорации на берегу Финского залива. Художники-декораторы признались, что залив в зимнее время года и холодная красота природы должны олицетворять и подчеркивать строгий нрав Матушкина. Для этого съемочной группе понадобился искусственный снег, используемый на горнолыжных курортах.
По словам Дмитрия Губарева, он с помощью доброй комедии хотел показать новый взгляд на вечную проблему отцов и детей.
Актриса Нонна Гришаева, которая сыграла роль Тамары, в одном из интервью призналась, что работа в этой картине стала одной из самых сложных в ее карьере. По словам актрисы, съемки часто проходили в ночное время, а иногда могли длиться до 36 часов. Ко всему прочему, Гришаева добавила, что съемочной группе постоянно приходилось спасаться от холодного зимнего ветра, который дул с Финского залива.
Создатели решили сохранить в секрете подробности о том, кто же такой Коля. Герой должен появиься только в конце фильма.
У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…