Спасите Колю!, 2020

Картина «Спасите Колю!» должна была выйти в октябре 2020 года, но впоследствии премьера была перенесена на февраль 2021 года.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Губарев. «Спасите Колю!» стал вторым полнометражным художественным фильмом режиссера. Его дебютная работа «Тень звезды» вышла в 2020 году. Дмитрий Губарев известен также своими сериалами «Физрук» и «Улетный экипаж 2».

Главную роль в «Спасите Колю!» сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который не в первый раз работает с Дмитрием Губаревым. Нагиев также сыграл главную роль в сериале «Физрук». Любопытно, что с Губаревым успел поработать и сын Дмитрия Нагиева – Кирилл. Его можно увидеть в картине «Тень звезды».

Роль Маши сыграла 22-летняя актриса Анна Родоная. Это четвертый проект в ее актерской карьере.

Сценарий написали Михаил Курбатов, Анна Курбатова и Эля Корсак. Роль Матушкина писали специально под Дмитрия Нагиева. В изначальном варианте сценария предполагалось, что проект будут снимать в летнее время года.

Все сцены фильма происходят в один день, во время юбилея Михаила Ивановича Матушкина.

Картину снимали в городе Выборг и Ленинградской области. Создатели фильма построили декорации на берегу Финского залива. Художники-декораторы признались, что залив в зимнее время года и холодная красота природы должны олицетворять и подчеркивать строгий нрав Матушкина. Для этого съемочной группе понадобился искусственный снег, используемый на горнолыжных курортах.

По словам Дмитрия Губарева, он с помощью доброй комедии хотел показать новый взгляд на вечную проблему отцов и детей.

Актриса Нонна Гришаева, которая сыграла роль Тамары, в одном из интервью призналась, что работа в этой картине стала одной из самых сложных в ее карьере. По словам актрисы, съемки часто проходили в ночное время, а иногда могли длиться до 36 часов. Ко всему прочему, Гришаева добавила, что съемочной группе постоянно приходилось спасаться от холодного зимнего ветра, который дул с Финского залива.

Создатели решили сохранить в секрете подробности о том, кто же такой Коля. Герой должен появиься только в конце фильма.