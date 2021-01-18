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Александр Сетейкин
Александр Сетейкин
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Александр Сетейкин
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Дата рождения
9 января 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Александр Сетейкин
Родился 9 января 1996 года. Бургас, Болгария.
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Фильмография Александр Сетейкин
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия
2021, Россия
0.0
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
8.0
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«Майор Гром: Чумной Доктор» стартует в прокате на неделю раньше намеченного срока
Первый отечественный фильм-комикс выйдет на экраны уже 1 апреля.
Написать
18 января 2021 11:13
На Comic Con показали эпичный трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Релиз состоится 8 апреля 2021-го.
Написать
5 октября 2020 09:55
Атмосферно: вышли свежие кадры российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Фильм должен выйти на экраны весной следующего года.
Написать
18 сентября 2020 12:05
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