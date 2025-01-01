Меню
Фильмы
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
Трейлеры фильма «Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия»
Трейлеры фильма «Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия»
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
