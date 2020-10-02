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Москвы не бывает
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Москвы не бывает, 2020

2020 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Постоянное безденежье, аварийное жилье, усатая стервозная подруга – так проходит жизнь разнорабочего Лехи в маленьком провинциальном городе Улетное. Он давно со всем смирился и просто плывет по течению. Все меняется, когда в городе появляется человек из столицы. Во что бы то ни стало он хочет снять разваленную квартиру умершего поэта-бомжа, который писал сумасшедшие стихи о том, что Москвы не бывает. Между тем, Леха знакомится с девушкой Машей. У нее на фотоаппарате герой обнаруживает свои снимки 4-дневной давности. Однако ни снимков, ни саму Машу Леха почему-то совсем не помнит, билетов до Москвы – никогда не бывает в кассе, столичный гость – совсем не тот, за кого себя выдает, а их провинциальный город – не совсем провинциальный и даже не совсем город..

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера в мире 2 октября 2020
Прокатчик Самокат
Режиссер
Дмитрий Федоров
В ролях
Ольга Старченкова
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Павел Сборщиков
Иван Федотов
Виталий Абдулов
Виталий Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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