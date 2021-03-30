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В Санкт-Петербурге есть настоящий герой, которого зовут Игорь Громов. Он живет исключительно работой и заслуженно считается лучшим следователем Северной столицы, всегда готовым идти до конца и нарушать правила ради достижения цели. Но там, где герои и закон не способны совладать с прогнившей системой, правосудие берут в свои руки ущемленные и оскорбленные. Одним из таких становится поджигатель в маске чумного доктора, избравший самосуд как единственно возможный способ борьбы с городской…