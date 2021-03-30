В Санкт-Петербурге есть настоящий герой, которого зовут Игорь Громов. Он живет исключительно работой и заслуженно считается лучшим следователем Северной столицы, всегда готовым идти до конца и нарушать правила ради достижения цели. Но там, где герои и закон не способны совладать с прогнившей системой, правосудие берут в свои руки ущемленные и оскорбленные. Одним из таких становится поджигатель в маске чумного доктора, избравший самосуд как единственно возможный способ борьбы с городской…
до МГЧД не думала, что вольюсь в российский кинематограф и полюблю его, но моё мнение кардинально поменялось буквально с выходом первого трейлера, а сейчас НАКОНЕЦ-ТО вышел и сам фильм... такая гордость берет за свою страну, что словами не описать. чудесная актёрская игра, невероятная режиссура, эффекты, не уступающие Голливуду. а вы знаете, что огнеметы Чумного Доктора реально работают и огонь - не нарисованный?! ну пушка же! вы видели что творят?? ребята гении! хорошая работа, Олег Трофим.
сходить на МГЧД - лучшая идея, от которой, по факту, зависит дальнейшая судьба киновселенной. вдруг фильм получит продолжение или создатели решат экранизировать другие комиксы от Бабл? кто знает, всё зависит от сборов, а значит - от нас. от нас зависит, получит ли российская супергероика признание общества или нет.
поддержим же российский кинематограф копеечкой! обещаю, вы не пожалеете ;)
Советую сходить, действительно что-то годное от росии
А то в недавний фильм Каха....разочаровал тот уровень
А майор гром супер
Да и в общем в русском кинематографе это тоже лучшее
Кароче говоря идите
Не пожалеете
Фильм реально хороший
Этот так точно
Очень понравился фильм.
10 из10!
Рекомендую!
Очень жду 2ю часть!
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