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Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
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Алексей Маклаков
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Дата рождения
6 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Алексея Маклакова
Родился 6 января 1961 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Алексея Маклакова
Короче, я женюсь!
комедия
2022, Россия
0.0
Проклятый чиновник
комедия
2021, Россия
7.0
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
боевик, криминал, детектив, комедия
2021, Россия
0.0
Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик
2021, Россия
8.0
Везучий случай
комедия
2017, Россия
5.0
Беглецы
комедия
2017, Россия / Латвия
5.0
Остров исправления
комедия
2017, Россия
0.0
Эластико
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
7.0
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Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» появится на «КиноПоиск HD» во время майских праздников
Лента вышла 1 апреля и до сих пор показывается в кинотеатрах.
Написать
30 апреля 2021 11:03
Город под колпаком у безжалостного мстителя: вышел финальный трейлер «Майора Грома: Чумной доктор»
До премьеры отечественного кинокомикса осталось меньше месяца.
Написать
2 марта 2021 10:14
«Майор Гром: Чумной Доктор» стартует в прокате на неделю раньше намеченного срока
Первый отечественный фильм-комикс выйдет на экраны уже 1 апреля.
Написать
18 января 2021 11:13
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