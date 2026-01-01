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Пирьо и Свериге
Пирьо и Свериге
, 2026
Pirjo i Sverige
Финляндия / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Пирьо Хейккила
Pirjo
Режиссер
Лаури Нурксе
Сценарист
Пирьо Хейккила
,
Лаури Нурксе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2026
Бюджет
€800 000
Производство
ICS Nordic
Другие названия
Pirjo i Sverige
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