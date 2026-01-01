Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пирьо и Свериге

Пирьо и Свериге

, 2026
Pirjo i Sverige
Финляндия / комедия

В ролях

Пирьо Хейккила
Pirjo
Режиссер Лаури Нурксе
Сценарист Пирьо Хейккила, Лаури Нурксе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2026
Бюджет €800 000
Производство ICS Nordic
Другие названия
Pirjo i Sverige

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше