Kinoafisha Films Mayor Grom. Chumnoy Doktor

Mayor Grom. Chumnoy Doktor

Mayor Grom. Chumnoy Doktor 18+
Mayor Grom. Chumnoy Doktor - trailer
Mayor Grom. Chumnoy Doktor  trailer
Country Russia
Runtime 2 hours 36 minutes
Production year 2021
Online premiere 5 May 2021
World premiere 1 April 2021
Release date
1 April 2021 Russia Кинопоиск 12+
7 July 2021 Turkey 16+
Budget 640,000,000 RUR
Worldwide Gross $4,493,306
Production BUBBLE Studios, Studio Plus
Also known as
Mayor Grom. Chumnoy Doktor, Major Grom: Plague Doctor, Mayor Grom: Chumnoy Doktor, Igor Grom contra el Doctor Peste, Major Grom: le Docteur de Peste, Major Grom: Morový doktor, Comisarul Grom: Ciuma, Grom őrnagy és a pestisdoktor, Komiser Grom: Veba Doktoru, Major Grom Contra o Dr. Peste, Major Grom: Der Pestdoktor, Major Grom: Doktor plagi, Major Grom: il medico della peste, Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch, Ίγκορ Γκρομ: Ο γιατρός της μάστιγας του εγκλήματος, Майор Гром. Чумной Доктор, الرائد غروم: طبيب الطاعون, 刑事グロム VS 粛正の疫病ドクター
Director
Oleg Trofim
Cast
Tikhon Zhiznevsky
Lyubov Aksyonova
Aleksei Maklakov
Aleksandr Seteykin
Sergey Goroshko
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 130 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1423 In the Action genre  315 In the Crime genre  120 In the Detective genre  22 In the Comedy genre  324 In films of Russia  108
Film Reviews
Иван Рыбаков 30 March 2021, 05:39
Наконец дождался российских супер героев из наших же российских комиксах !!!! Однозначно 5 из 5 звёзд. Актуально даже название злодея в пандемию "Чумной Доктор"
сашка 30 March 2021, 22:33
"Первые, но уверенные шаги" очень правильно сказано.
до МГЧД не думала, что вольюсь в российский кинематограф и полюблю его, но моё… Read more…
Mayor Grom. Chumnoy Doktor - trailer
Mayor Grom. Chumnoy Doktor Trailer
Mayor Grom. Chumnoy Doktor - trailer
Mayor Grom. Chumnoy Doktor Trailer
