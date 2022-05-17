Не Петровым единым: 6 российских актеров, на которых можно смотреть бесконечно

Козловский, Петров, Кузнецов, Нагиев, Колокольников, Бикович – этих актеров мы видим практически в каждом проекте. Они знамениты и успешны, мечтают об «Оскаре» и участвуют в зарубежных проектах. Но кто в российском кино активно наступает им на пятки и в скором времени завоюет зрительское внимание? Рассказываем о 6 молодых актерах, которых мы хотим видеть намного чаще.