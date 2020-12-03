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Комета Галлея Комета Галлея
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Комета Галлея, 2020

2020 / Россия
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Лирическая комедия о чудесах космического масштаба в канун Нового года.
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Лирическая история о чудесах космического масштаба в канун Нового года.

Приближается Новый год, и три поколения женщин семьи Артемьевых проводят непримечательные зимние вечера в обществе друг друга. Прикованная к инвалидному креслу, но неунывающая пенсионерка Янга Львовна (Лия Ахеджакова), её взрослая дочь Юлия (Анна Михалкова), две невероятно непохожие друг на друга внучки Дуся (Софья Лукьянова) и профессиональная боксёр Таисия (Аня Чиповская) – у каждой есть свой мирок, свои надежды и мечты. Ничто не предвещает серьезных перемен в тихой жизни семейства, но в канун Нового года к ним на порог заявляется странный гражданин, астрофизик по профессии Игнат Галлея (Антон Шагин). 

Игнат – романтик по складу ума, он наделен удивительным талантом видеть во всем магическую связь, напоминающую невидимые гравитационные сплетения космических тел. Случай знакомит его с Таисией, и учёный моментально в неё влюбляется. Когда девушка приводит Игната знакомиться с семьей, он силой светлого чувства разжигает в каждой обитательнице дома надежду на исполнение собственной мечты. Для Янги Львовны это путешествие в горы Архыза, о котором ей пришлось забыть из-за инвалидности, для Юлии это новый виток в личной жизни, на которую всегда не хватало времени из-за постоянной работы.

Кроме звёздных женских ролей в картине задействован целый ансамбль из не менее талантливых мужчин: Антон Шагин, Павел Прилучный, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Игорь Верник и Эммануил Виторган. 

Для того чтобы убедительно сыграть чемпионку по тайскому боксу Таисию, Анна Чиповская брала индивидуальные уроки борьбы. Чиповская призналась, что это помогло ей лучше понять характер героини, которая чувствует себя немного «по-мужски» в семье, состоящей из одних женщин. 

Режиссер фильма Милена Фадеева выступила в качестве автора сценария и после предложила его кинокомпании Star Media. По её словам, главным вдохновением для этой истории стала сама Лия Ахеджакова, и фильм родился из желания Фадеевой придумать роль, достойную таланта любимой артистки. 

Лия Ахеджакова планировала отказаться от любых съемок, но сделала исключение специально для картины «Комета Галлея». Более того, актриса не захотела, чтобы ради нее сцены, задуманные как поездка героини в Архыз, снимались в Москве на зеленом экране. После долгого путешествия к локации съемку провели в горах во время сильного ветра. 

Фамилия Игната Галлея отсылает к реальному астрономическому объекту. Комета Галлея совершает полёт к Солнцу приблизительно раз в 75 лет, и ее хорошо видно невооружённым глазом. 

Съемки картины проходили не только в самых интересных местах Москвы, таких как Покровский бульвар, парк «Зарядье», Никитские ворота, но и в горах Карачаево-Черкесии, куда так мечтала попасть героиня Лии Ахеджаковой.

34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера в мире 3 декабря 2020
Возраст 12+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Милена Фадеева
Милена Фадеева
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Антон Шагин
Антон Шагин
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комета Галлея 1 постер
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Комета Галлея
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Астрофизик с необычным именем Игнат Галлей полностью поглощен звездным небом в горной обсерватории, и лишь звонок о разводе заставляет его вернуться домой в Москву. Совсем скоро герой сталкивается с Таисией, которая не только моментально вскружила парню голову, но и познакомила его со своей большой семьей: с мамой, у которой проблемы с любовником, с язвительной младшей сестренкой и с эксцентричной аристократкой – бабушкой, мечтающей побывать в горах. Случайная встреча молодых людей…
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