Комета Галлея, 2020

Лирическая история о чудесах космического масштаба в канун Нового года.

Приближается Новый год, и три поколения женщин семьи Артемьевых проводят непримечательные зимние вечера в обществе друг друга. Прикованная к инвалидному креслу, но неунывающая пенсионерка Янга Львовна (Лия Ахеджакова), её взрослая дочь Юлия (Анна Михалкова), две невероятно непохожие друг на друга внучки Дуся (Софья Лукьянова) и профессиональная боксёр Таисия (Аня Чиповская) – у каждой есть свой мирок, свои надежды и мечты. Ничто не предвещает серьезных перемен в тихой жизни семейства, но в канун Нового года к ним на порог заявляется странный гражданин, астрофизик по профессии Игнат Галлея (Антон Шагин).

Игнат – романтик по складу ума, он наделен удивительным талантом видеть во всем магическую связь, напоминающую невидимые гравитационные сплетения космических тел. Случай знакомит его с Таисией, и учёный моментально в неё влюбляется. Когда девушка приводит Игната знакомиться с семьей, он силой светлого чувства разжигает в каждой обитательнице дома надежду на исполнение собственной мечты. Для Янги Львовны это путешествие в горы Архыза, о котором ей пришлось забыть из-за инвалидности, для Юлии это новый виток в личной жизни, на которую всегда не хватало времени из-за постоянной работы.

Кроме звёздных женских ролей в картине задействован целый ансамбль из не менее талантливых мужчин: Антон Шагин, Павел Прилучный, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Игорь Верник и Эммануил Виторган.