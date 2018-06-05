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Баста
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Дата рождения
20 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Композитор
Биография Басты
Родился 20 апреля 1980 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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Фильмография Басты
Баста. Суперигра
документальный
2022, Россия
0.0
BEEF: Русский хип-хоп
мюзикл, драма, биография
2018, Россия
6.0
Клубаре
криминал, комедия
2017, Россия
3.0
КЕ-ДЫ
мелодрама, драма
2016, Россия
4.0
Газгольдер: Фильм
криминал, боевик
2014, Россия
6.0
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Впервые на российские экраны выходит полнометражный фильм о российском хип-хопе «RUSSIAN HIP-HOP BEEF». Он рассказывает историю возникновения русского рэпа, обозначает современные тренды
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5 июня 2018 15:37
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