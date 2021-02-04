Стендап под прикрытием, 2021

Он — циничный комик, от которого без ума все девушки. Она — лишенная чувства юмора сотрудница полиции. Секретное задание оборачивается для людей из разных миров катастрофой. Комедия Олега Асадулина о юмористе и опере в юбке, вынужденных работать под прикрытием.
Московский стендапер Илья (Кирилл Нагиев) на пике славы. Он выступает в жанре, где не существует никаких ограничений. Пользуясь вседозволенностью, комик шутит на табуированные темы, выставляя женщин в дурном свете. В арсенале юмориста откровенно сексистские реплики, за которые представительницы феминизма готовы сжечь его на костре. Несмотря на спорный материал, парень имеет успех у публики. Более того, основную часть зрительской аудитории Ильи составляют девушки. Жизнь самовлюбленного стендапера меняется, когда судьба сталкивает его с опером Светланой (Валентина Мазунина). В отличие от молоденьких зрительниц, она напрочь лишена самоиронии. Сотрудница правоохранительных органов не потерпит оскорблений и шуток в свой адрес. Несмотря на разность взглядов, комик и опер действуют сообща.
Свете предстоит внедриться в стендап-тусовку и вычислить опасного преступника. В случае неудачи многомесячная работа спецслужб пойдет насмарку. Чтобы не сорвать операцию, напарники пытаются работать в команде. Светлана учится смеяться над своими недостатками, а Илья — держать язык за зубами и относиться к прекрасному полу с уважением. За несколько недель они попадут в десятки происшествий, которые позволят им пересмотреть собственные ценности.
— Первоначальное название кинокартины — «СтендОпер». Предполагалось, что фильм выйдет на экраны осенью 2020 года.
— Это четвертая картина Олега Асадулина за полгода. В ноябре на экраны кинотеатров вышел его триллер «Смертельные иллюзии», после чего режиссер анонсировал драму «Презумпция виновности». На осень также планировался выпуск комедии «Булки». Но, как и «Стендап под прикрытием», релиз был перенесен на начало 2021 года.
— Асадулин стремился объединить популярный жанр полицейской комедии с повальным увлечением россиян стендапом. При этом сюжет выдержан в духе шпионского боевика.
— Юмористов сыграли молодые актеры Зоя Бербер, Антон Жижин и Ренат Мухамбаев. Съемки выступлений проходили в клубе «Stand Up №1» с привлечением реальной публики. Тексты для исполнителей подготовлены профессионалами индустрии, выступающими в России и СНГ.
— Асадулину уже доводилось сотрудничать с профессиональными комиками. В 2014 году состоялась премьера его фильма «Кооператив», в котором сыграли бывший участник КВН Николай Наумов, звезда Comedy Club Роман Юнусов и создатель «О.С.П.-студии» Сергей Белоголовцев.
— Роль криминального авторитета из Ростова исполнил комик Ефим Шифрин. Артист находился у истоков российского юмора в 90-е годы.
— Сценарий написали Михаил Зубко и Константин Трофимов, также работавшие с Асадулиным над фильмами «Смертельные иллюзии» и «Булки».
— Первый художественный фильм на тему стендапа в российском кинематографе.
— Съемки прошли в августе 2020 года на территории Москвы.
Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стенд-ап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.