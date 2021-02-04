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Стендап под прикрытием Стендап под прикрытием
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Стендап под прикрытием, 2021

2021 / Россия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Криминальная комедия с Валентиной Мазуниной и Кириллом Нагиевым
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Он — циничный комик, от которого без ума все девушки. Она — лишенная чувства юмора сотрудница полиции. Секретное задание оборачивается для людей из разных миров катастрофой. Комедия Олега Асадулина о юмористе и опере в юбке, вынужденных работать под прикрытием.

Московский стендапер Илья (Кирилл Нагиев) на пике славы. Он выступает в жанре, где не существует никаких ограничений. Пользуясь вседозволенностью, комик шутит на табуированные темы, выставляя женщин в дурном свете. В арсенале юмориста откровенно сексистские реплики, за которые представительницы феминизма готовы сжечь его на костре. Несмотря на спорный материал, парень имеет успех у публики. Более того, основную часть зрительской аудитории Ильи составляют девушки. Жизнь самовлюбленного стендапера меняется, когда судьба сталкивает его с опером Светланой (Валентина Мазунина). В отличие от молоденьких зрительниц, она напрочь лишена самоиронии. Сотрудница правоохранительных органов не потерпит оскорблений и шуток в свой адрес. Несмотря на разность взглядов, комик и опер действуют сообща. 

Свете предстоит внедриться в стендап-тусовку и вычислить опасного преступника. В случае неудачи многомесячная работа спецслужб пойдет насмарку. Чтобы не сорвать операцию, напарники пытаются работать в команде. Светлана учится смеяться над своими недостатками, а Илья — держать язык за зубами и относиться к прекрасному полу с уважением. За несколько недель они попадут в десятки происшествий, которые позволят им пересмотреть собственные ценности.

 

— Первоначальное название кинокартины — «СтендОпер». Предполагалось, что фильм выйдет на экраны осенью 2020 года.

— Это четвертая картина Олега Асадулина за полгода. В ноябре на экраны кинотеатров вышел его триллер «Смертельные иллюзии», после чего режиссер анонсировал драму «Презумпция виновности». На осень также планировался выпуск комедии «Булки». Но, как и «Стендап под прикрытием», релиз был перенесен на начало 2021 года.

— Асадулин стремился объединить популярный жанр полицейской комедии с повальным увлечением россиян стендапом. При этом сюжет выдержан в духе шпионского боевика.

— Юмористов сыграли молодые актеры Зоя Бербер, Антон Жижин и Ренат Мухамбаев. Съемки выступлений проходили в клубе «Stand Up №1» с привлечением реальной публики. Тексты для исполнителей подготовлены профессионалами индустрии, выступающими в России и СНГ.

— Асадулину уже доводилось сотрудничать с профессиональными комиками. В 2014 году состоялась премьера его фильма «Кооператив», в котором сыграли бывший участник КВН Николай Наумов, звезда Comedy Club Роман Юнусов и создатель «О.С.П.-студии» Сергей Белоголовцев.

— Роль криминального авторитета из Ростова исполнил комик Ефим Шифрин. Артист находился у истоков российского юмора в 90-е годы.

— Сценарий написали Михаил Зубко и Константин Трофимов, также работавшие с Асадулиным над фильмами «Смертельные иллюзии» и «Булки».

— Первый художественный фильм на тему стендапа в российском кинематографе.

— Съемки прошли в августе 2020 года на территории Москвы.

Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стенд-ап комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 февраля 2021
Премьера в мире 4 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Антон Жижин
Антон Жижин
Все актеры и съемочная группа
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Стендап под прикрытием
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Когда младший брат Светланы Артюховой – сотрудника полиции – по собственной глупости оказывается втянут в сбыт наркотиков, та берется найти реальных организаторов преступления. Она выходит на Илью: для публики он – популярный стендап-комик, а в действительности –заносчивый и обнаглевший мажор. Тот понятия не имеет, о каких наркотиках идет речь, и тогда Артюхова получает приказ внедриться в коллектив комиков, с которыми работает Илья, и найти преступника. Илья в свою…
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ElizavetaPersonal 7 февраля 2021, 14:48
С такой актрисулькой как Зоя и вечно играющию гопницу Валентину, понимаешь какого отвратительного уровня будет фильм.
Александр Шибанов 6 февраля 2021, 11:03
Сам удивлен, но фильм вполне приличный, не г...но. Рекомендую для просмотра.
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15 голосов
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1 декабря 2021 11:52
«Я так считаю: иногда проблему надо правильно обсмеять»: Интервью с актрисой Зоей Бербер 4 февраля в российский прокат вышла комедия «Стендап под прикрытием», в котором Валентина Мазунина в роли бойкой дамы-опера из Протвино получит в напарники заносчивого комика из Москвы в исполнении Кирилла Нагиева. Накануне премьеры Зоя Бербер, сыгравшая одну из главных ролей, рассказала Киноафише.Инфо о подготовке к роли и своей любви к классическому стендапу.
Написать
5 февраля 2021 12:00
Кирилл Нагиев против Валентины Мазуниной в трейлере комедии «СтендОпер» Она шутить не будет.
Написать
29 сентября 2020 11:53
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