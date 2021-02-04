Стендап под прикрытием, 2021

Он — циничный комик, от которого без ума все девушки. Она — лишенная чувства юмора сотрудница полиции. Секретное задание оборачивается для людей из разных миров катастрофой. Комедия Олега Асадулина о юмористе и опере в юбке, вынужденных работать под прикрытием.

Московский стендапер Илья (Кирилл Нагиев) на пике славы. Он выступает в жанре, где не существует никаких ограничений. Пользуясь вседозволенностью, комик шутит на табуированные темы, выставляя женщин в дурном свете. В арсенале юмориста откровенно сексистские реплики, за которые представительницы феминизма готовы сжечь его на костре. Несмотря на спорный материал, парень имеет успех у публики. Более того, основную часть зрительской аудитории Ильи составляют девушки. Жизнь самовлюбленного стендапера меняется, когда судьба сталкивает его с опером Светланой (Валентина Мазунина). В отличие от молоденьких зрительниц, она напрочь лишена самоиронии. Сотрудница правоохранительных органов не потерпит оскорблений и шуток в свой адрес. Несмотря на разность взглядов, комик и опер действуют сообща.

Свете предстоит внедриться в стендап-тусовку и вычислить опасного преступника. В случае неудачи многомесячная работа спецслужб пойдет насмарку. Чтобы не сорвать операцию, напарники пытаются работать в команде. Светлана учится смеяться над своими недостатками, а Илья — держать язык за зубами и относиться к прекрасному полу с уважением. За несколько недель они попадут в десятки происшествий, которые позволят им пересмотреть собственные ценности.