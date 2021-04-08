Будь моим Кириллом, 2021

Сюжет комедийного фильма вращается вокруг неуверенной в себе и застенчивой девушки по имени Саша. С самого детства героиня обладала скромным характером, постоянно оставаясь в тени более открытых и бойких сверстников. Ей всегда было тяжело заводить дружеские и какие-либо романтические отношения, а тут ко всему прочему семья не прекращает давить на нее своим беспокойством касательно ее личной жизни. Именно поэтому для успокоения своих родственников Саше приходится придумать фальшивые отношения с очаровательным Кириллом, тренером по бегу.

Однако в это же время героиня впутывается в довольно непростые отношения с Павлом, который является женихом, а позже становится мужем ее родной сестры. Мужчина тем временем испытывает настоящий кризис в своем браке и никак не может найти общий язык с женой, с которой у него к тому же давно не было никакой близости. Между Сашей и Пашей внезапно возникает необычная связь, помогающая в непростые периоды в их жизни. Александра окончательно завралась перед своими близкими и теперь вдобавок запуталась в собственных чувствах, а Паша находится на грани разочарования в своем семейном счастье и понятия не имеет, как исправить отношения с супругой.

В таких странных обстоятельствах герои объединяются ради того, чтобы разобраться в личных проблемах каждого, а позже по-настоящему привязываются друг к другу. Смогут ли эти двое сохранить свою необычную дружбу и выбраться из тупика, в котором они оказались?