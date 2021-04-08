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Будь моим Кириллом Будь моим Кириллом
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Будь моим Кириллом, 2021

2021 / Россия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Русская комедия о том, как вернуть уверенность в себе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет комедийного фильма вращается вокруг неуверенной в себе и застенчивой девушки по имени Саша. С самого детства героиня обладала скромным характером, постоянно оставаясь в тени более открытых и бойких сверстников. Ей всегда было тяжело заводить дружеские и какие-либо романтические отношения, а тут ко всему прочему семья не прекращает давить на нее своим беспокойством касательно ее личной жизни. Именно поэтому для успокоения своих родственников Саше приходится придумать фальшивые отношения с очаровательным Кириллом, тренером по бегу.

Однако в это же время героиня впутывается в довольно непростые отношения с Павлом, который является женихом, а позже становится мужем ее родной сестры. Мужчина тем временем испытывает настоящий кризис в своем браке и никак не может найти общий язык с женой, с которой у него к тому же давно не было никакой близости. Между Сашей и Пашей внезапно возникает необычная связь, помогающая в непростые периоды в их жизни. Александра окончательно завралась перед своими близкими и теперь вдобавок запуталась в собственных чувствах, а Паша находится на грани разочарования в своем семейном счастье и понятия не имеет, как исправить отношения с супругой.

В таких странных обстоятельствах герои объединяются ради того, чтобы разобраться в личных проблемах каждого, а позже по-настоящему привязываются друг к другу. Смогут ли эти двое сохранить свою необычную дружбу и выбраться из тупика, в котором они оказались?

 

 

Режиссером выступила Алла Елисеева. Это первый полнометражный проект в ее карьере. Ранее она работала над сериалом «Улица» (2017-2018) и сняла короткометражную картину «Ой!».

Главную роль Саши сыграла Анастасия Евграфова. Актриса появлялась в сериалах «Екатерина» (2014), «Красная королева» (2015) и «Игра на выживание» (2020). Ее также можно увидеть в картине «Кислота» (2018).

Роль Паши досталась актеру Виталийсу Семеновсу («Тетушки», «Доктор Преображенский», «Отель Элеон»).

Сценаристом картины является Анна Макаренкова. Она работала над такими сериалами, как «Гражданский брак», «Супер Макс» и другие. Макаренкова также выступила креативным продюсером этого фильма.

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает - у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера в мире 8 апреля 2021
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алла Елисеева
Алла Елисеева
В ролях
Анна Антонова
Анна Антонова
Виталийс Семёновс
Виталийс Семёновс
Иван Мулин
Иван Мулин
Сергей Степин
Сергей Степин
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Будь моим Кириллом 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Девушке по имени Саша (Анастасия Евграфова) 32 года. У нее большая семья: мама и папа (Сергей Степин и Ирина Розанова) счастливо живут в браке, сестра Марина (Анна Антонова) вроде бы тоже нашла «своего человека» в лице Паши (Виталийс Семёновс). И лишь у Саши личная жизнь не клеится, а в этой вселенной «без мужика как без рук». Девушке приходится врать всем о том, что отношения у нее есть, просто молодой человек по имени Кирилл (Иван Мулин) очень занят, поэтому уже…
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saulkin74 10 апреля 2021, 19:31
Тупой юмор, бездарная игра актеров, у
Кристина Сметанина 3 апреля 2021, 21:22
Ходила на предпремьеру этого фильма очень классная комедия, можно пойти даже парой, мужчины тоже заценят.Весь фильм смеялись с подругой 😂🔥
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5 апреля 2021 20:51
Анастасия Евграфова убегает от проблем с личной жизнью в трейлере комедии «Будь моим Кириллом» Картина о романтических перипетиях на беговой дорожке выйдет в прокат 8 апреля.
Написать
16 марта 2021 15:38
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