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Киноафиша Фильмы Одна Отзывы о фильме «Одна»
Одна 2022 / Россия
8.3 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Одна»

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Наша рецензия

Август 1981 года. Лариса (Надежда Калеганова) вместе с мужем Володей (Максим Иванов) возвращается из свадебного путешествия из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Они занимают места в полупустом салоне, сосед по очереди у трапа показывает им фотографии своей семьи, к которой он спешит вернуться, самолет взмывает в стадо перистых облаков, погода ясная, как планы на будущее, Лариса закрывает глаза, а просыпается от резкого толчка — в метрах от них пролетает самолет, а следующий за ним и…

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Вика Блонда 9 июня 2022, 12:56
Посмотрели «Одну» в кино и скажу, что зрелище получилось достойное, плюс основано на уникальной истории выживания. Вот этот тот фильм, который увлекает в себя с головой и заставляет смотреть за происходящим на экране от начала и до конца без залипания в смартфон) Вот это я понимаю реально достойное зрелище.
9 июня 2022, 12:56 Ответить
nataliewebster6006 9 июня 2022, 14:06
До сих пор нахожусь под большим впечатлением от этого фильма. Это же надо было такое пережить главной героине в реальности… Это вам не какая-то сказка, а реальная история. Не уверена, что я бы смогла пройти такой же путь, как она, если даже не учитывать ту ужасную авиакатастрофу… В общем фильм стоящий, он точно запомнится надолго.
9 июня 2022, 14:06 Ответить
winifredhorton5005 10 июня 2022, 00:33
Советую пойти на «Одну» в кинотеатр и посмотреть фильм именно на большом экране. Вот серьезно, фильм получился увлекательным и пробирающим до мурашек. Я нечасто хвалю отечественный кинематограф, но этот тот случай, когда он этого точно заслужил.
10 июня 2022, 00:33 Ответить
Антон Литвиненко 10 июня 2022, 09:54
Хочу поблагодарить всех причастных к созданию фильма «Одна». Реально, давно ничего настолько крутого и запоминающегося не было в нашем прокате и радует, что здесь рассказана именно честная история без прикрас. И она оказалась интересней любой выдумки.
10 июня 2022, 09:54 Ответить
Dan_Q 10 июня 2022, 22:30
Оценка
Хороший фильм, аж до мурашек.
Погружается в эту историю, сопереживаешь за героев, то что он основан на реальных событиях делает его интереснее. В общем и целом, рекомендую. Смотрели вместе с семьёй, всем понравилось.
10 июня 2022, 22:30 Ответить
Джек Лондон 11 июня 2022, 09:01
Однозначно рекомендую, потому что фильм рассказывает историю, которая на самом деле произошла, то есть это не выдумка. Вот просто идите и смотрите в кино, потому что бывают фильмы для домашнего просмотра, а тут именно кино для самых больших экранов и это факт. С хорошим звуком качества и изображения эта история вообще рвет на части. Так что дерзайте)
11 июня 2022, 09:01 Ответить
User 11 июня 2022, 11:45
Оценка
Не севетую. В пустую потраченое время.\nГлавная актириса вообще ни какая. Куча киноляпов. Дождь идет, а небо без облоков. Тигр вообще тупой и медленный.\nНе много тащит только Добронравов.
11 июня 2022, 11:45 Ответить
deniro7377 12 июня 2022, 00:48
в ответ на сообщение User от 11 июня 2022, 11:45
Оценка
Вы как тот тигр.
12 июня 2022, 00:48 Ответить
deniro7377 12 июня 2022, 00:49
Оценка
Фильм огонь! До сих пор под впечатлением!
12 июня 2022, 00:49 Ответить
irina.pisarets 12 июня 2022, 14:52
Оценка
Что могу сказать. Сидела рыдала. Снято максимально качественно, фильм стоящий к просмотру
12 июня 2022, 14:52 Ответить
Наталия Петряшова 13 июня 2022, 20:10
Оценка
Присоединяюсь ко всем отзывам, написанным ранее. Фильм-до мурашек, заставляет быть до конца с героями фильма. Эмоции переполняют. Спасибо всей съёмочной группе, всем артистам, всем, кто причастен к этому фильму. Рекомендую однозначно к просмотру..P.s.А кому не понравился-сочувствую. Видимо, всякие марвелы вас больше трогают и нравятся, нежели настоящие фильмы, которые выворачивают душу и сердце наизнанку.
13 июня 2022, 20:10 Ответить
Виктор Чистяков 15 июня 2022, 22:30
Оценка
Отзывы слащаво накручены, не родившимися в СССР!
15 июня 2022, 22:30 Ответить
alprimakcheese 16 июня 2022, 07:09
Оценка
Фильм очень захватывает👍🏻
16 июня 2022, 07:09 Ответить
Катерина Кривых 16 июня 2022, 18:38
Оценка
Супер. Очень правдиво выглядит сцена распада самолёта. И самое главное фильм тронул до грубины души.
16 июня 2022, 18:38 Ответить
shikhaliyev.emin 17 июня 2022, 08:49
Оценка
Фильм, просто досадно скучный, неинтересный!!!! Никому не советую на него ходить!!! 👎👎👎
17 июня 2022, 08:49 Ответить
Сергей Иларионов 19 июня 2022, 19:56
Оценка
Фильм смотрели всей семьей и на удивление на одном дыхании! Очень красиво и душевно отработано по всему фильму и актерами и сценарий! Очень благодарны, низкий поклон! Актрица в главной роли просто СУПЕР!!!
19 июня 2022, 19:56 Ответить
oksanaarteeva3504 23 июня 2022, 03:19
Оценка
Фильм просто обалденный! Сюжет основан на реальных событиях. Даже и не думала что так реалистично можно смонтировать фильм! Остались очень довольны тем что посмотрели его! Рекомендую
23 июня 2022, 03:19 Ответить
Ольга Янушевская 23 июня 2022, 13:08
Оценка
Мне очень понравился фильм. Заставляет прослезиться. Немного намудрили с тиграми, смотрится неправоподобно. Но это неважно. Рекомендую к просмотру, не забудьте носовые платки.
23 июня 2022, 13:08 Ответить
Лика 25 июня 2022, 19:47
Оценка
Это надо уметь, так все испортить. Вроде бы все просто. Авиакатастрофа, чудом выживший человечек, лепи себе дальше сюжет, да графики компьютерной намешай, но нет, не получается каменный цветок) Они бы, режисер, актеры, оператор и остальные, слетали бы за океан, поучились бы кино снимать.
25 июня 2022, 19:47 Ответить
Александр Шибанов 26 июня 2022, 21:30
Оценка
Посредственно ... Мягко говоря ...
26 июня 2022, 21:30 Ответить
kilgisheva 2 июля 2022, 15:51
Оценка
Фильм очень понравился, советую посмотреть)
2 июля 2022, 15:51 Ответить
Настя Самоловова 3 июля 2022, 17:55
Оценка
Фильм очень интересный, советую посмотреть. В этом фильме есть глубокий смысл.Не пожалела что пошла на него.
3 июля 2022, 17:55 Ответить
amina.latipova.34 3 июля 2022, 21:19
Оценка
Прекрасный фильм!! Впечатлениий море.. Снят безумно классно!! Обязательно всем к просмотру!!! После этого фильма жизнь полюбишь точно..
3 июля 2022, 21:19 Ответить
Таня Зайка 3 июля 2022, 22:05
Оценка
Кто отзывы пишет хорошие ? Вы совсем ? Фильм не интересный , зря потраченное время
3 июля 2022, 22:05 Ответить
User 4 июля 2022, 21:06
Оценка
Невероятный фильм! Втягиваешься в сюжет с первых кадров. Думали, что будет очередная фигня, которую все переоценили, но если со мной друг заплакал, то этот фильм оправдал все оценки и отзывы!!! Вот о таких историях и надо рассказывать нашему народу, пусть режиссер не расстраивает нас своими следующими фильмами :) Есть небольшой минус - возрастная категория. Написано, что 12+, но фильм достаточно тяжелый, ребенок этого возраста может не понять всю суть, тем более в начале был скример и достаточно крови, что может отрицательно сказаться на психике подростка.. Хотя, сейчас такое поколение, что их сложно напугать. В общем, советую всем!!!
4 июля 2022, 21:06 Ответить
Виталина Энтилова 15 июля 2022, 21:33
Оценка
Очень понравился!! Без лишних слов, просто сходите и прочувствуйте это.
15 июля 2022, 21:33 Ответить
Viking_M 18 июля 2022, 17:27
Оценка
фильм очень понравился!
Немного накрутили с сюжетом, но в целом очень порадовала игра актеров, сьемки, музыкальное сопровождение!
18 июля 2022, 17:27 Ответить
Егор Фёдоров 31 июля 2022, 22:40
в ответ на сообщение nataliewebster6006 от 9 июня 2022, 14:06
В сложных ситуациях человек может начать боротся до конца так как он полнастью осазнаёт что он может погибнкть но это зависит только от него
31 июля 2022, 22:40 Ответить
User 1 августа 2022, 18:36
Оценка
Хороший фильм правда местами недоработанный но за душу берёт
1 августа 2022, 18:36 Ответить
Comon 5 августа 2022, 23:12
Оценка
Да, ниже среднего конечно. Такой сюжет, мог бы быть. Реализация и исполнение - 20%
5 августа 2022, 23:12 Ответить
User 14 августа 2022, 18:34
Оценка
Fgh
14 августа 2022, 18:34 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:56
Оценка
Приветствую всех, кто читает данный отзыв. Сегодня сходила на фильм «Одна» и хочу поделиться впечатлениями. Эта история о молодожёнах Савицких, которые попали в авиакатастрофу. Главные герои, сыгравшие в данной картине, молодые актёры - Надежда Калеганова (в роли Ларисы) и Максим Иванов (в роли Володи).\nСкажу сразу, что данная работа не сильно зацепила меня. Фильм тяжелый и не каждому по душе. Актёрский состав на любителя, увидела только несколько знакомых актёров: Виктор Добронравов, Ян Цапник, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Виталия Корниенко. Игра актёров на мой взгляд не совсем убедительная. Сюжет интересный, но то как сняли картину, меня не впечатлило. Однако, в фильме показана невероятная история настоящей и искренней любви. Лариса Савицкая - это самый настоящий пример сильного человека, который борется за свою жизнь на протяжении всего фильма. На ее пути всплывает множество опасных испытаний, которые остаются позади. Эта работа основанная на реальных событиях и после просмотра понимаешь, что настоящее чудо всё-таки случается.
26 августа 2022, 01:56 Ответить
Asteroid Asteroid 26 августа 2022, 06:56
Оценка
Однозначно рекомендую
26 августа 2022, 06:56 Ответить
esto-esti 27 августа 2022, 16:24
Оценка
3 раза уже смотрела и готова ходить еще и еще. Очень понравились главные герои, незамыленные лица, молодые, красивые ребята, бесподобная девушка играла роль главной героини, веришь ей от начала до конца. Какие у нее глаза.. Музыка, ощущение. Молодость, любовь...Горячо рекомендую. Я не поклонник российского кино, но здесь взяло за душу.
27 августа 2022, 16:24 Ответить
Петр Тултаев 1 сентября 2022, 16:20
Оценка
Фильм просто супер! Советую всем
1 сентября 2022, 16:20 Ответить
Олег Кузьмин 9 октября 2022, 16:05
Оценка
Фильм стоит посмотреть. Конечно, это не топ, но сама история заставляет задумываться и сопереживать, а появление главной героини в конце фильма - это просто шок и множество эмоций. Игра актеров очень достойная.
9 октября 2022, 16:05 Ответить
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