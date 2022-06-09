Наша рецензия

Август 1981 года. Лариса (Надежда Калеганова) вместе с мужем Володей (Максим Иванов) возвращается из свадебного путешествия из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Они занимают места в полупустом салоне, сосед по очереди у трапа показывает им фотографии своей семьи, к которой он спешит вернуться, самолет взмывает в стадо перистых облаков, погода ясная, как планы на будущее, Лариса закрывает глаза, а просыпается от резкого толчка — в метрах от них пролетает самолет, а следующий за ним и…