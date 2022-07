Николас Кролл появился на свет 5 июня 1978 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец – Жюль Кролл – был очень состоятельным человеком, его капитал исчислялся миллионами. Ник рос с двумя старшими сестрами и братом. Мальчик получал образование в частной гимназии Соломона Шехтера, по окончании которой стал студентом Джорджтаунского университета, где занимался изучением искусства и испанского языка. Его специальность была связана со средствами массовой информации.

В годы учебы Кролл вместе с однокурсниками занялся стендапом. Вместе они стали выступать в клубах, а вскоре Ник вышел на сцену Upright Citizens Brigade Theatre на Манхэттене. Ник объездил все Соединенные Штаты с гастролями шоу The Oh, Hello. Также ему предложили писать сценарии для развлекательных шоу.

Кинодебют Ника состоялся в многосерийной драме «Пещерный человек», а широкую узнаваемость во всем мире он получил после роли Родни Расина в сериале «Лига». В 2013 году он воплотил образ агента Кендрика в остросюжетном проекте «Бруклин 9-9», а также основал собственный авторский проект – «Шоу Кролла».

Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать.