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Ник Кролл

Nick Kroll
Ник Кролл
Ник Кролл Nick Kroll
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Дата рождения
5 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Рай, Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Ника Кролла

Николас Кролл появился на свет 5 июня 1978 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец – Жюль Кролл – был очень состоятельным человеком, его капитал исчислялся миллионами. Ник рос с двумя старшими сестрами и братом. Мальчик получал образование в частной гимназии Соломона Шехтера, по окончании которой стал студентом Джорджтаунского университета, где занимался изучением искусства и испанского языка. Его специальность была связана со средствами массовой информации.

В годы учебы Кролл вместе с однокурсниками занялся стендапом. Вместе они стали выступать в клубах, а вскоре Ник вышел на сцену Upright Citizens Brigade Theatre на Манхэттене. Ник объездил все Соединенные Штаты с гастролями шоу The Oh, Hello. Также ему предложили писать сценарии для развлекательных шоу.

Кинодебют Ника состоялся в многосерийной драме «Пещерный человек», а широкую узнаваемость во всем мире он получил после роли Родни Расина в сериале «Лига». В 2013 году он воплотил образ агента Кендрика в остросюжетном проекте «Бруклин 9-9», а также основал собственный авторский проект – «Шоу Кролла».

Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать.

Интересные факты о Нике Кролле
  • Актер обожает путешествовать, встречаться с друзьями, читать книги Эмерсона и Торо.
  • Ник писал сценарии для телеканала Comedy Central.
  • Кролл проявил себя в качестве актера дубляжа. Его голосом говорят герои мультипликационных сериалов «Симпсоны» и «Гриффины».
  • Ник Кролл является ярым поклонником джаза, именно поэтому в одном из эпизодов его мультипликационного сериала «Большой рот» появляется призрак Дюка Эллингтона – одного из самых известных джазовых музыкантов XX века. Писался он, кстати, по автобиографии Эллингтона Music Is My Mistress.
Фильмография Ника Кролла
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Зверопой 2
Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.0
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
Дядя Дрю
Дядя Дрю
комедия 2018, США
6.0
Операция «Финал»
Операция «Финал»
триллер, драма, биография 2018, США
6.0
Капитан Подштанник
Капитан Подштанник
анимация, комедия 2017, США
6.0
Капитан Подштанник: Первый эпический фильм
Капитан Подштанник: Первый эпический фильм
боевик, анимация, комедия 2017, США / Канада / Франция / Индия
6.0
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«Мечтать и следовать за мечтой — это нормально»: эксклюзивное интервью с Ником Кроллом 23 декабря на больших экранах стартовал вдохновляющий анимационный фильм «Зверопой 2». Этот сиквел многие ждали целых 5 лет! По случаю премьеры Киноафиша пообщалась с популярным актером Ником Кроллом, который подарил свой голос эксцентричному и непосредственному свину Гюнтеру.
Написать
24 декабря 2021 13:56
Безумные приключения на каникулах: вышел новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур» Анимационная лента о причудливом семействе на отдыхе выйдет 7 октября.
Написать
8 сентября 2021 13:06
Персонажи мультфильма «Семейка Аддамс 2» получили индивидуальные постеры в виде открыток В сиквеле главные герои отправятся в дорожное путешествие. 
Написать
6 сентября 2021 15:41
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