Пять необычных новых фильмов про Новый год

Праздник к нам приходит, а вместе с ним появляется потребность в новых впечатлениях. Новые фильмы про Рождество и Новый год с неожиданным сюжетом станут источником свежих эмоций.

2019, «До Нового года осталось…»

Увлекательная и веселая российская мелодрама Алексея Бажанова представляет собой пять необычных историй, которые произошли в Москве накануне новогоднего торжества с абсолютно разными людьми. Зрители познакомятся с работающей в поте лица Ириной, обычной студенткой Настей, бизнесменом Денисом, а также со Светланой, подрабатывающей Снегурочкой, и двумя режиссерами. В столице России вовсю бурлит новогодняя подготовка: корпоративы, закупка продуктов, выбор подарков, поиск елок и украшений. Вот только нашим героям сначала необходимо разобраться с проблемами, чтобы отметить праздник счастливыми. И вообще, что же общего у этих людей?

2019, «Рождество на двоих»

Забавная романтическая кинокомедия британо-американского производства создана Полом Фигом. Разработкой сценария занимался творческий дуэт в лице Эммы Томпсон и Брайони Киммингс. События разворачиваются в зимнем Лондоне. Неуверенная в себе, стеснительная девушка по имени Кейт работает эльфом в рождественском магазинчике. Симпатичная бедняжка постоянно ошибается в своих решениях и в целом недовольна собственной жизнью. Но ситуация круто меняется, когда Кейт встречает красивого харизматичного Тома. Неужели все может быть настолько идеально?

Кстати, основными декорациям к фильму являются шумные лондонские улицы. Съемочной команде и актерам частенько приходилось начинать работу в два часа ночи, чтобы избежать многолюдной обстановки.

2018, «Что у них было»

Американская рождественская драма кинорежиссера Элизабет Чомко дебютировала 21 янвраля 2018-го на национальном независимом кинофестивале США «Сандэс». На первый взгляд сюжетная линия может показаться весьма прозаичной. Бриджит Эртц приходится вернуться в Чикаго после неприятного происшествия с ее матерью. Рут страдает неизлечимым Альцгеймером, поэтому в преддверии рождественского торжества теряется во время сильной метели. Теперь Бриджит с родным братом намерены уговорить отца принять решение о переезде недееспособной Рут в дом престарелых.

2019, «Сторожка»

Рождественский хоррор британо-американского производства снят режиссерским тандемом в лице Северина Фиала и Вероники Франц. Жестокий именно по своему содержанию ужастик точно придется по вкусу фанатам острых ощущений. Стоит отметить, что этот фильм получил довольно высокую оценку со стороны кинокритиков. В центре сюжета оказываются будущая мачеха и двое детей, лишившихся родной матери. На Рождество они застряли в отдаленной курортной деревушке, которую засыпало снегом. Постепенно отношения главных героев становятся менее напряженными. В этот же момент начинают происходить истинные ужасы, вызванные пробуждением внутренних демонов…

2019, «Новогодний ремонт»

Комедийная отечественная мелодрама Артура Пинхасова удерживает зрительское внимание до самого финала! И это неудивительно, ведь сюжет новогодней киноленты комичен, а курьезные события развиваются со скоростью света. Главная героиня по имени Марго готовится к приезду любимой доченьки и мамы. У нее есть всего лишь одни сутки, чтобы сделать полноценный ремонт и уютно обустроить домашнее гнездышко. Заветное желание Марго сбывается практически моментально. Теперь в ее дверь постоянно звонят старые приятели и даже незнакомцы, среди них можно встретить депутата или же владельца ресторана. А еще некий американец намеревается забрать Марго в США! Чем же завершится многолюдная кутерьма? И как сложится ситуация с ремонтом?