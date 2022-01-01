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Новинки кино про Новый год и Рождество
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Новинки кино про Новый год и Рождество

Нетривиальные киноновинки помогут разнообразить праздничный досуг, если традиционные новогодние киноленты успели поднадоесть.

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Самый счастливый сезон
Самый счастливый сезон
6.0
мелодрама, комедия
2020, США
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Охота на Санту
Охота на Санту
6.0
комедия
2020, Великобритания / США / Канада
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3
0.0
комедия, мюзикл
2020, Россия
Самый Новый год!
Самый Новый год!
6.0
комедия, фантастика
2020, Россия
Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество в шоколаде
Рождество в шоколаде
5.0
мелодрама
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Сторожка
Сторожка
6.0
ужасы, триллер, драма
2019, Великобритания / США
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
7.0
комедия
2019, Россия
Черное Рождество
Черное Рождество
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, детектив, триллер
2019, США
Новогодний ремонт
Новогодний ремонт
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, Россия
До Нового года осталось…
До Нового года осталось…
Смотреть за 1 рубль
4.0
мелодрама, комедия
2019, Россия
Самое первое Рождество
Самое первое Рождество
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2019, Италия
Принц на Рождество: Королевское дитя
Принц на Рождество: Королевское дитя
5.0
мелодрама, семейный
2019, США
Рыцарь под Рождество
Рыцарь под Рождество
5.0
приключения, комедия, драма
2019, США
Школа Санты
Школа Санты
4.0
комедия, семейный
2019, США
Гринч
Гринч
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2018, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Великолепная
Великолепная
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2018, Бельгия / Франция
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Пять необычных новых фильмов про Новый год

Праздник к нам приходит, а вместе с ним появляется потребность в новых впечатлениях. Новые фильмы про Рождество и Новый год с неожиданным сюжетом станут источником свежих эмоций.

2019, «До Нового года осталось…»

Увлекательная и веселая российская мелодрама Алексея Бажанова представляет собой пять необычных историй, которые произошли в Москве накануне новогоднего торжества с абсолютно разными людьми. Зрители познакомятся с работающей в поте лица Ириной, обычной студенткой Настей, бизнесменом Денисом, а также со Светланой, подрабатывающей Снегурочкой, и двумя режиссерами. В столице России вовсю бурлит новогодняя подготовка: корпоративы, закупка продуктов, выбор подарков, поиск елок и украшений. Вот только нашим героям сначала необходимо разобраться с проблемами, чтобы отметить праздник счастливыми. И вообще, что же общего у этих людей?

2019, «Рождество на двоих»

Забавная романтическая кинокомедия британо-американского производства создана Полом Фигом. Разработкой сценария занимался творческий дуэт в лице Эммы Томпсон и Брайони Киммингс. События разворачиваются в зимнем Лондоне. Неуверенная в себе, стеснительная девушка по имени Кейт работает эльфом в рождественском магазинчике. Симпатичная бедняжка постоянно ошибается в своих решениях и в целом недовольна собственной жизнью. Но ситуация круто меняется, когда Кейт встречает красивого харизматичного Тома. Неужели все может быть настолько идеально?

Кстати, основными декорациям к фильму являются шумные лондонские улицы. Съемочной команде и актерам частенько приходилось начинать работу в два часа ночи, чтобы избежать многолюдной обстановки.

2018, «Что у них было»

Американская рождественская драма кинорежиссера Элизабет Чомко дебютировала 21 янвраля 2018-го на национальном независимом кинофестивале США «Сандэс». На первый взгляд сюжетная линия может показаться весьма прозаичной. Бриджит Эртц приходится вернуться в Чикаго после неприятного происшествия с ее матерью. Рут страдает неизлечимым Альцгеймером, поэтому в преддверии рождественского торжества теряется во время сильной метели. Теперь Бриджит с родным братом намерены уговорить отца принять решение о переезде недееспособной Рут в дом престарелых.

2019, «Сторожка»

Рождественский хоррор британо-американского производства снят режиссерским тандемом в лице Северина Фиала и Вероники Франц. Жестокий именно по своему содержанию ужастик точно придется по вкусу фанатам острых ощущений. Стоит отметить, что этот фильм получил довольно высокую оценку со стороны кинокритиков. В центре сюжета оказываются будущая мачеха и двое детей, лишившихся родной матери. На Рождество они застряли в отдаленной курортной деревушке, которую засыпало снегом. Постепенно отношения главных героев становятся менее напряженными. В этот же момент начинают происходить истинные ужасы, вызванные пробуждением внутренних демонов…

2019, «Новогодний ремонт»

Комедийная отечественная мелодрама Артура Пинхасова удерживает зрительское внимание до самого финала! И это неудивительно, ведь сюжет новогодней киноленты комичен, а курьезные события развиваются со скоростью света. Главная героиня по имени Марго готовится к приезду любимой доченьки и мамы. У нее есть всего лишь одни сутки, чтобы сделать полноценный ремонт и уютно обустроить домашнее гнездышко. Заветное желание Марго сбывается практически моментально. Теперь в ее дверь постоянно звонят старые приятели и даже незнакомцы, среди них можно встретить депутата или же владельца ресторана. А еще некий американец намеревается забрать Марго в США! Чем же завершится многолюдная кутерьма? И как сложится ситуация с ремонтом?

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