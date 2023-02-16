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Киноафиша Новости Завершились съемки новой «Планеты обезьян» и рождественского боевика с Дуэйном Джонсоном

Завершились съемки новой «Планеты обезьян» и рождественского боевика с Дуэйном Джонсоном

16 февраля 2023 16:23
Завершились съемки новой «Планеты обезьян» и рождественского боевика с Дуэйном Джонсоном

Съемки обеих картин велись с осени прошлого года.

На этой неделе официально подошли к концу съемки сразу двух крупных голливудских проектов — блокбастера «Планета обезьян: Королевство» и масштабной рождественской экшен-комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях. Работа над фильмами велась с осени прошлого года.

Новостью о завершении работы над новой главой франшизы о разумных приматах поделился режиссер картины Уэс Болл, подкрепивший свое сообщение забавным закулисным видео. Постановщик разместил в своем микроблоге короткий ролик, в котором продемонстрировал монитор с анимированными обезьянами.

Завершились съемки новой «Планеты обезьян» и рождественского боевика с Дуэйном Джонсоном

Действие «Королевства» развернется спустя много лет после завершения саги о Цезаре (Энди Серкис). В центре сюжета окажется новый лидер обезьян, мечтающий о господстве, и его сородич из порабощенного клана. Чтобы помешать планам захватчика, вторая обезьяна объединится с некой человеческой девушкой, являющейся ключом к победе, но последняя будут преследовать собственные интересы.

Что касается «Красного», то объявление о финале съемочного процесса в свойственной красноречивой манере опубликовал сам Дуэйн Джонсон:

«Истинная привилегия — официально объявить о завершение съемок «Красного». В процессе производства мы постигли захватывающий и пробуждающий опыт в ожидаемых и неожиданных смыслах — эмпатия, доброта и умение видеть хорошее в других. Включая себя. Мы сняли отличное кино и это еще не все».

Премьера «Планеты обезьян: Королевство» намечена на 24 мая 2024 года, а релиз «Красного» состоится в конце этого года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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