Кирнан Шипка – американская актриса, наиболее известная по роли в проекте «Леденящие душу приключения Сабрины». Девушка появилась на свет 10 ноября 1999 года в Чикаго. Ее отец работал агентом по недвижимости, а мать была президентом компании Brennan’s PEB & Associates. Родители практически сразу увидели, что у девочки есть талант актрисы и всячески поощряли его развитие.

Впервые на экранах малышка появилась в пять месяцев в одном из эпизодов сериала «Скорая помощь». Помимо съемок в рекламе и других проектах, девочка занималась балетом и увлекалась игрой на фортепиано. Со временем любовь к актерскому мастерству победила, и, заручившись поддержкой родителей, девочка стала делать первые самостоятельные шаги в сторону карьеры в кино.

В 2005 году семья сменила место жительства, переехав в Лос-Анджелес, где юную Кирнан заметили продюсеры. Тогда она получила свою первую полноценную роль в сериале «Безумцы». Именно она принесла ей известность в нужных кругах и даже несколько номинаций на кинопремии. Девочку стали активно обсуждать в СМИ, заостряя внимание на везении маленькой звезды, однако актриса вкладывалась в свою работу не хуже взрослых, часами репетируя перед зеркалом.

Кирнан закончила школу экстерном в 14 лет. Обучение проходило по специальной программе, которая не предусматривала отдыха в летний период. Поэтому девочка училась и работала практически без перерывов. Актриса была занята настолько, что могла поддерживать связь с учителями только через интернет. Таким образом, успех девушки основывается на тяжелом каждодневном труде.

Сейчас она активно ведет свою страничку в Instagram: делится важными моментами своей жизни, а также помогает людям. В свободное время Кирнан занимается совершенствованием своего актерского мастерства. Девушка признается, что регулярные занятия не дают возможности заводить с кем-либо отношения.