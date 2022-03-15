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Кирнан Шипка

Kiernan Shipka
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Kiernan Shipka
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Дата рождения
10 ноября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
157 см
Биография Кирнан Шипки

Кирнан Шипка – американская актриса, наиболее известная по роли в проекте «Леденящие душу приключения Сабрины». Девушка появилась на свет 10 ноября 1999 года в Чикаго. Ее отец работал агентом по недвижимости, а мать была президентом компании Brennan’s PEB & Associates. Родители практически сразу увидели, что у девочки есть талант актрисы и всячески поощряли его развитие.

Впервые на экранах малышка появилась в пять месяцев в одном из эпизодов сериала «Скорая помощь». Помимо съемок в рекламе и других проектах, девочка занималась балетом и увлекалась игрой на фортепиано. Со временем любовь к актерскому мастерству победила, и, заручившись поддержкой родителей, девочка стала делать первые самостоятельные шаги в сторону карьеры в кино.

В 2005 году семья сменила место жительства, переехав в Лос-Анджелес, где юную Кирнан заметили продюсеры. Тогда она получила свою первую полноценную роль в сериале «Безумцы». Именно она принесла ей известность в нужных кругах и даже несколько номинаций на кинопремии. Девочку стали активно обсуждать в СМИ, заостряя внимание на везении маленькой звезды, однако актриса вкладывалась в свою работу не хуже взрослых, часами репетируя перед зеркалом.

Кирнан закончила школу экстерном в 14 лет. Обучение проходило по специальной программе, которая не предусматривала отдыха в летний период. Поэтому девочка училась и работала практически без перерывов. Актриса была занята настолько, что могла поддерживать связь с учителями только через интернет. Таким образом, успех девушки основывается на тяжелом каждодневном труде.

Сейчас она активно ведет свою страничку в Instagram: делится важными моментами своей жизни, а также помогает людям. В свободное время Кирнан занимается совершенствованием своего актерского мастерства. Девушка признается, что регулярные занятия не дают возможности заводить с кем-либо отношения.

Интересные факты о Кирнан Шипке
  • Уже в 13 лет получила свою первую премию – Young Hollywood Awards.
  • Актриса является одной из «25 самых влиятельных подростков 2014 года» по версии журнала Time.
  • Девушка имеет небольшой рост – всего 157 сантиметров.
  • Кирнан – ярая поклонница моды. Многие отмечают у нее природное чувство стиля, а другие с трудом верят, что практически все наряды она подбирает сама без помощи армии стилистов. К слову, актриса даже собиралась создать собственную линию одежды.
  • Во время съемки самых первых кадров сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» выяснилось, что у Кирнан аллергия на кошек. Это могло бы стать проблемой, поскольку кот Салем – постоянный участник происходящих в сериале событий. Несмотря на такое обстоятельство, актриса сохраняет свой профессионализм и продолжает работать.
Фильмография Кирнан Шипки
Пусть идёт снег
Пусть идёт снег
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Ни звука
Ни звука
ужасы 2018, США
5.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия 2009, США
7.0
Дикий цветок
Дикий цветок
комедия , США
0.0
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Амбициозная Кирнан Шипка противостоит Дайан Крюгер в трейлере сериала «Среди акул» Сериал будет посвящен темной стороне Голливуда.
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15 марта 2022 10:21
Драматический сериал «Среди акул» с Кирнан Шипкой и Дайан Крюгер получил дату премьеры Ждать совсем недолго. 
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2 февраля 2022 13:49
Кирнан Шипка сыграет дочь Эрика Баны в триллере о зловещем берлинском культе Продюсером проекта выступает Ридли Скотт.
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28 января 2022 14:35
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