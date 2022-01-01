Праздник Новый год знаменует долгожданное приближение Деда Мороза с мешком подарков, однако есть у него некий Западный родственник…Санта-Клаус. Рождественские фильмы про Санту отличаются своей легкостью, веселым сюжетом и сказочными декорациями. Тем более, вы познакомитесь не только с разными Санта-Клаусами (настоящими и не совсем), но и с их помощниками: оленями, эльфами и даже простыми людьми. Когда погода не радует, работа надоела, а по дому ничего не хочется делать – включайте любой фильм из этого списка и получайте восхитительную дозу рождественского веселья! Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.