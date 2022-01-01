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Фильмы про Санта Клауса
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Фильмы про Санта Клауса

Все 13 Онлайн
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Санта и компания
Санта и компания
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6.0
комедия, семейный
2017, Франция
Достать Санту
Достать Санту
6.0
семейный, комедия
2014, Великобритания / США
Спасти Санту
Спасти Санту
4.0
анимация, комедия, семейный
2013, Великобритания
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Фред Клаус, брат Санты
Фред Клаус, брат Санты
7.0
семейный, комедия, сказка
2007, США
Санта Клаус 3
Санта Клаус 3
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4.0
комедия, семейный, сказка
2006, США
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
6.0
комедия, фэнтези, семейный
2005, США
Санта Клаус 2
Санта Клаус 2
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6.0
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
Подарок на Рождество
Подарок на Рождество
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7.0
комедия, боевик, семейный, приключения
1996, США
Санта Клаус
Санта Клаус
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6.0
семейный, фэнтези, комедия
1994, США
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
6.0
фэнтези
1994, США
Все, что я хочу на Рождество
Все, что я хочу на Рождество
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6.0
комедия, семейный, мелодрама
1991, США
Рождественская история
Рождественская история
7.0
комедия, семейный
1983, США
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Праздник Новый год знаменует долгожданное приближение Деда Мороза с мешком подарков, однако есть у него некий Западный родственник…Санта-Клаус. Рождественские фильмы про Санту отличаются своей легкостью, веселым сюжетом и сказочными декорациями. Тем более, вы познакомитесь не только с разными Санта-Клаусами (настоящими и не совсем), но и с их помощниками: оленями, эльфами и даже простыми людьми. Когда погода не радует, работа надоела, а по дому ничего не хочется делать – включайте любой фильм из этого списка и получайте восхитительную дозу рождественского веселья! Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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