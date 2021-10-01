Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Розин
Алексей Розин
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Алексей Розин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 февраля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Алексея Розина
Родился 4 февраля 1978 года.
Развернуть
Фильмография Алексея Розина
Ледяной демон
ужасы
2021, Россия
5.0
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный
2019, Россия
6.0
Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика
2019, Россия
6.0
Пусть будет Лиза
драма
2018, Россия
4.0
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.0
Левиафан
драма
2014, Россия
6.0
Елена
драма
2010, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Зло приходит в дом в трейлере российского фильма ужасов «Ледяной демон»
За сюжет отвечают сценаристы хоррора «Яга. Кошмар темного леса»
Написать
1 октября 2021 13:11
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил Приз жюри на 70-ом Каннском кинофестивале
28 мая на торжественной церемонии закрытия 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была удостоена Приза жюри.
Написать
30 мая 2017 14:01
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь